Od wejścia Polski do UE w 2004 r. przypłynął do nas spory strumień pieniędzy na inwestycję – drogi czy tory. W dużej mierze te przedsięwzięcia realizowały jednak firmy z Europy Zachodniej a w ostatnich latach także z Azji. Teraz wreszcie jednak doczekaliśmy polskich czempionów budowlanych. Pokazuje to ostatnie zestawienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest jednym za największych państwowych zleceniodawców.

Polskie firmy budowlane na drugim i trzecim miejscu

Choć pod względem wartości umów, które obecnie realizowane są na rzecz GDDKiA na pierwszym miejscu z kwotą ponad 10 mld zł jest należący w połowie do hiszpańskiego Ferrovialu Budimex, to już drugie i trzecie miejsce zajmują całkowicie polskie spółki. Drugą lokatę z wartością zleceń drogowych wynoszących ponad 7 mld zł zajmuje Mirbud ze Skierniewic. Na trzecim miejscu znalazł się zaś Intercor z Zawiercia (6,7 mld zł). Obie firmy zajmują także takie same lokaty pod względem długości realizowanych tras. Odpowiednio jest to 215 i 156 km. Mirbud realizuje m.in. kilka odcinków tras ekspresowych - choćby S10 między Toruniem i Szczecinem czy S11 z Górnego Śląska na Pomorze. Intercor buduje zaś odcinki autostrady A2 czy dróg S11 na Pomorzy i S19 na Podkarpacie.

Lotnisko w Baranowie wybudują polskie firmy?

Obie spółki coraz mocniej wchodzą też inne rynki budowlane np. związane z modernizacją tras kolejowych. Mirbud ma też ambicje realizować przedsięwzięcia związane z nowym lotniskiem w Baranowie. Spółka startuje m.in. w przetargu na budowę tamtejszego terminala lotniczego.

Obie firmy mozolnie budowały swoją pozycję. Mirbud niecałe 40 lat temu zaczynał od drobnych prac remontowych w Skierniewicach. Dziś Grupa Mirbud to już pięć spółek, z których oprócz najważniejszej zajmującej się budownictwem drogowym, przemysłowym czy związanym z realizowaniem budynków użyteczności publicznej są jeszcze firmy: Kobylarnia (produkcja i układanie mas bitumicznych), Transkol (remonty i budowa torów kolejowych), JHM Development (działalność deweloperska) i Marywilska 44 (wynajem powierzchni komercyjnych m.in. w dwóch parkach handlowych).

Intercor to zaś firma z 35-letnią historią, która początkowo specjalizowała się w budowie wiaduktów i mostów.

Firmy z Azji nie są już wpuszczane

W zestawieniu GDDKiA powoli do góry pną się inne polskie spółki. 13. miejsce zajmuje Unibep (kontrakty o wartości 974 mln zł) a 14. Miejsce NDI (kontrakty o wartości 775 mln zł). Kolejne miejsca zajmują m.in. Polimex Infrastruktura i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy.

GDDKiA liczy, że polskie firmy będą miały więcej zleceń dzięki stosowaniu zapisów nowelizacji Ustawy o zamówieniach publicznych, która pozwala wykluczyć z przetargów firmy z państw trzecich np. z Turcji czy z Chin. Te ostatnie próbowały zdobyć sporą część polskiego rynku. Ekspansję zahamował jednak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2024 roku.