Budżet państwa 2026 — główne założenia
9 października 2025 r. Sejm skierował projekt ustawy budżetowej na 2026 rok do dalszych prac komisji. Podczas wystąpienia w Sejmie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że to budżet „Polski ambitnej i bezpiecznej”, planujący wzmocnienie gospodarki, inwestycje w przyszłość oraz odejście od „drożyzny i stagnacji”. Projekt zabezpiecza finansowanie kluczowych funkcji państwa – zarówno bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, jak i rozwoju gospodarczego. Według ministra, kraj potrzebuje spójnej wizji, która z jednej strony odpowie na wyzwania przyszłości, a z drugiej zapewni odporność na nieprzewidziane kryzysy.
Minister Domański zaznaczył, że wraz z tym budżetem „żegnamy drożyznę i stagnację, które zastaliśmy w 2023 r.”, a dokument ma być planem długoterminowej siły i odporności polskiej gospodarki. Budżet 2026 oparto na umiarkowanym scenariuszu wzrostu gospodarczego, inflacji oraz kontynuacji polityki społecznej. Według oficjalnego projektu ustawy budżetowej, łączna wartość wydatków ma wynieść 918,94 mld zł, a dochody budżetu planowane są na poziomie 647,2 mld zł. Deficyt budżetowy nie przekroczy 271,74 mld zł, zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów.
Najważniejsze cele budżetu 2026:
- utrzymanie wydatków na programy społeczne (m.in. 800+, świadczenia rodzinne, waloryzacja emerytur),
- zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i edukację,
- wzmocnienie finansowania inwestycji samorządowych,
- redukcja deficytu sektora finansów publicznych,
- rozwój zielonej transformacji i innowacji.
Porównanie budżetu 2025 i 2026
W porównaniu z rokiem 2025, budżet 2026 przewiduje szereg zmian zarówno w poziomie deficytu, jak i w strukturze wydatków:
- spadek deficytu budżetu państwa z 288,77 mld zł w 2025 r. do 271,74 mld zł w 2026 r., co oznacza realne ograniczenie potrzeb pożyczkowych państwa,
- większe dochody – 647,2 mld zł, czyli o 43,8 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2025 r.,
- wzrost wydatków na zdrowie – do 247,8 mld zł (6,81% PKB), czyli o 25 mld zł więcej niż w 2025 r.,
- wzrost wydatków na obronność – do 200,1 mld zł (4,81% PKB), co stanowi wzrost o 13,5 mld zł rok do roku,
- większe środki dla samorządów – o 3,6 mld zł więcej niż w 2025 r.,
- zwiększenie finansowania programu in-vitro – do 600 mln zł (więcej o 100 mln zł),
- podniesienie finansowania telefonu zaufania – z 10 mln zł do 30 mln zł,
- wydatki na drogi i kolej – łącznie 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł bezpośrednio z budżetu państwa,
- środki na gospodarkę morską – 2,4 mld zł,
- finansowanie programów społecznych – utrzymanie programów takich jak „Rodzina 800+” (61,7 mld zł), 13. i 14. emerytura (31,8 mld zł), „Aktywny Rodzic” (6 mld zł), „Dobry start” (1,4 mld zł) oraz finansowanie składek społecznych (4,8 mld zł),
- waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych – 22 mld zł,
- renta wdowia – 7 mld zł,
- zasiłek pogrzebowy – podwyższony do 7 tys. zł, koszt 1,2 mld zł,
- zwiększenie środków na naukę i szkolnictwo wyższe – o ok. 1 mld zł.
Rząd zakłada, że Polska utrzyma wzrost PKB na poziomie 3,5% w 2026 r. przy inflacji w granicach 3%, a relacja długu publicznego do PKB wzrośnie do 53,8%, pozostając jednak poniżej progu ostrożnościowego 55%.
Wydatki 2026 – priorytety społeczne i inwestycje
Najważniejsze wydatki budżetu 2026 obejmują rekordowe nakłady na obronę narodową, ochronę zdrowia i kluczowe programy społeczne:
- Obrona narodowa – ponad 200 mld zł (4,81% PKB), co obejmuje modernizację armii i wzmocnienie systemu bezpieczeństwa.
- Ochrona zdrowia – 247,8 mld zł (6,81% PKB), z priorytetem dla inwestycji w infrastrukturę medyczną i kadry.
- Edukacja i nauka – nakłady wyższe o 1 mld zł względem 2025 r., obejmujące wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wsparcie badań naukowych.
- Transport i infrastruktura – 53,9 mld zł na drogi i kolej (w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa) oraz 2,4 mld zł na gospodarkę morską.
- Programy społeczne – finansowanie m.in.:
- programu „Rodzina 800+” (61,7 mld zł),
- 13. i 14. emerytury (31,8 mld zł),
- programu „Aktywny Rodzic” (6 mld zł),
- programu „Dobry Start” (1,4 mld zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne (4,8 mld zł),
- programu in-vitro (600 mln zł),
- finansowania telefonu zaufania (30 mln zł).
- Świadczenia emerytalne i socjalne – 22 mld zł na waloryzację emerytur i rent, 7 mld zł na rentę wdowią oraz 1,2 mld zł na podwyższony zasiłek pogrzebowy (7 tys. zł).
- Mieszkalnictwo – 8,7 mld zł, w tym 6,7 mld zł z budżetu państwa.
- Środowisko i klimat – 6 mld zł w planie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, głównie na program „Czyste Powietrze”.
Jak budżet państwa na 2026 wpłynie na świadczenia społeczne?
Rząd zapowiada utrzymanie dotychczasowych programów społecznych oraz waloryzację emerytur i rent. Budżet 2026 koncentruje się na stabilnym finansowaniu świadczeń socjalnych, które stanowią znaczną część wydatków państwa. Wśród nich znajdują się m.in.:
- program „Rodzina 800+” – ok. 61,7 mld zł,
- 13. i 14. emerytura – 31,8 mld zł,
- waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych – 22 mld zł,
- program „Aktywny Rodzic” – 6 mld zł,
- program „Dobry Start” – 1,4 mld zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne – ok. 4,8 mld zł (m.in. dla osób na urlopach wychowawczych i macierzyńskich),
- renta wdowia – 7 mld zł,
- zasiłek pogrzebowy – podwyższony do 7 tys. zł (łączny koszt ok. 1,2 mld zł),
- program in-vitro – 600 mln zł (o 100 mln zł więcej niż w 2025 r.),
- telefon zaufania – 30 mln zł (wzrost z 10 mln zł).
Świadczenia te mają na celu utrzymanie poziomu wsparcia rodzin, seniorów i osób w trudnej sytuacji życiowej, a także wzmocnienie polityki prorodzinnej i zdrowotnej państwa.
Znaczenie budżetu dla samorządów
Samorządy zyskają większą elastyczność finansową poprzez zwiększenie udziału we wpływach z PIT oraz nowe mechanizmy kompensacyjne dla gmin o niższych dochodach. W projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. zaplanowano 52,7 mld zł na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, co stanowi wzrost o 6,7% w porównaniu z rokiem 2025. Zmiany te wynikają z ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła nowy model finansowania samorządów – dochody podatkowe z PIT i CIT stały się głównym źródłem dochodów, a subwencje z budżetu państwa mają charakter uzupełniający.
Rząd zaplanował także ponad 35 mld zł dotacji dla samorządów, z czego 31,75 mld zł przeznaczono na zadania bieżące, a 3,3 mld zł na inwestycje. Zdecydowana większość tych środków (99,5%) zostanie ujęta w budżetach wojewodów. Najwięcej funduszy, prawie 23,3 mld zł (66,4% całości), trafi do gmin. Z tej puli:
- 14,9 mld zł przeznaczono na zadania rodzinne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów),
- 4,8 mld zł na pomoc społeczną (m.in. dożywianie i utrzymanie ośrodków pomocy),
- 2,6 mld zł na zadania obronne (programy ochrony ludności, budowę infrastruktury obronnej),
- 717 mln zł na administrację publiczną (ewidencja ludności, dowody osobiste, urzędy stanu cywilnego).
Powiaty otrzymają 9,35 mld zł (26,7% całości dotacji), w tym:
- 4,5 mld zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- 1,95 mld zł na zadania pomocy społecznej,
- 1,3 mld zł na działania obronne (programy dla klas mundurowych i obrony cywilnej).
Samorządy województw otrzymają 2,44 mld zł (7% całości), z czego 1,23 mld zł trafi na ochronę zdrowia, a 854 mln zł na transport i łączność.
Planowane są również nowe programy inwestycyjne współfinansowane z budżetu centralnego, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
Podsumowanie
Budżet państwa na 2026 rok zakłada zrównoważenie między kontynuacją polityki społecznej a ostrożnym ograniczaniem deficytu. Wzrost dochodów, wsparcie dla samorządów i inwestycje w kapitał ludzki mają zapewnić stabilność finansów publicznych oraz poprawić jakość usług publicznych.
