Działalność Allegro generuje ok. 1 proc. polskiego PKB, łącząc tysiące sprzedawców z milionami klientów w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech.

Współczesne Allegro to jednak także firma głęboko zaangażowana w kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG). Cele ESG zostały włączone do długoterminowej strategii firmy i są traktowane priorytetowo. Powiązano je m.in. z systemem premiowym pracowników, co potwierdza ich kluczową rolę w codziennych operacjach.

Nadzór nad realizacją celów ESG sprawuje rada nadzorcza, dbająca o ich integrację z całościową strategią biznesową i monitorująca postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rada powołała Komitet ds. ESG, który spotyka się cztery razy w roku, aby dokonywać przeglądu i nadzorować strategię ESG.

Inicjatywy na rzecz klimatu

Allegro stało się punktem odniesienia nie tylko w sferze biznesowej, ale również w obszarze odpowiedzialności środowiskowej. Jako jedna z pierwszych polskich firm podjęło ambitne i konkretne zobowiązania, które zostały zatwierdzone przez uznaną na świecie inicjatywę Science Based Targets (SBTi). To globalne porozumienie wspiera przedsiębiorstwa w wyznaczaniu celów klimatycznych zgodnych z najnowszymi ustaleniami naukowymi, niezbędnymi do utrzymania wzrostu globalnej temperatury znacznie poniżej 2°C, a najlepiej w granicach 1,5°C.

W ramach tego zobowiązania Grupa Allegro postawiła sobie ambitne cele: obniżenie emisji gazów cieplarnianych (Zakres 1 i 2) o 43 proc. do 2030 r. w porównaniu do roku bazowego 2021 oraz zaangażowanie 73 proc. największych partnerów biznesowych w działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja tych celów wymaga kompleksowego podejścia i koncentracji na kilku strategicznych filarach. Działania Allegro na rzecz klimatu są wielowymiarowe i obejmują zarówno procesy operacyjne, jak i współpracę z partnerami oraz edukację. Oto one:

1. Energia odnawialna: Droga do czystej energii

Jednym z najważniejszych kroków podjętych przez Allegro w 2024 r. było wejście w życie umowy Virtual Power Purchase Agreement (vPPA). Jej podpisanie wsparło budowę i rozwój 16 nowych farm solarnych w ośmiu województwach w Polsce. Dzięki gwarancjom pochodzenia z tych projektów, a także przejściu na energię ze źródeł odnawialnych przez podmioty wynajmujące przestrzenie biurowe i magazynowe, Allegro znacząco zwiększyło udział odnawialnych źródeł w swoim miksie energetycznym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję śladu węglowego.

2. Niskoemisyjna logistyka: Optymalizacja na ostatniej mili

Allegro intensywnie inwestuje w rozwiązania, które minimalizują wpływ na środowisko. Jednym z priorytetów jest optymalizacja tras dostaw oraz rozwijanie sieci automatów paczkowych (takich jak Allegro One Box), co zmniejsza liczbę kursów kurierskich. Firma stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na dalszą dekarbonizację procesów dostaw na każdym etapie.

3. Gospodarka o obiegu zamkniętym: Odpowiedzialne opakowania i recykling

Allegro aktywnie promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym, szczególnie w kontekście opakowań. Firma stawia na rozwiązania, które minimalizują zużycie surowców pierwotnych i ułatwiają recykling. Dzięki konsekwentnym działaniom w 2024 r. udział takich opakowań w operacjach własnych Allegro wyniósł 70 proc. Obejmuje to zarówno wykorzystanie materiałów z recyklingu, eliminację dodatkowych opakowań transportowych, jak i optymalizację rozmiarów paczek, aby unikać wypełniania ich zbędnymi materiałami, co również przekłada się na bardziej efektywny transport.

4. Edukacja i świadomość: Wspólne budowanie przyszłości

Transformacja ekologiczna wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku. Dlatego Allegro angażuje się w edukację zarówno swoich klientów, jak i partnerów biznesowych. Firma wspiera edukację sprzedawców przez Akademię Allegro, organizując kursy i webinary.

Wszystkie te zintegrowane działania przyniosły wymierne rezultaty. Dzięki połączeniu inwestycji w odnawialne źródła energii, optymalizacji logistyki i promowaniu zrównoważonych praktyk, w 2024 r. emisje gazów cieplarnianych w Grupie Allegro zmalały o 19 proc. wobec poprzedniego roku. Ten znaczący spadek świadczy o skuteczności przyjętej strategii i jest mocnym sygnałem, że Allegro jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich ambitnych celów na 2030 r.

Allegro z najwyższą oceną AAA MSCI ESG

Podsumowaniem działań Allegro w zakresie odpowiedzialności biznesu i jednocześnie najwyższym uznaniem dla dojrzałego podejścia do zrównoważonego rozwoju jest rating ESG MSCI na poziomie AAA. To potwierdza, że Allegro jest liderem nie tylko w biznesie, lecz także w efektywnym zarządzaniu ryzykami i szansami środowiskowymi, społecznymi oraz ładu korporacyjnego, aktywnie kształtując bardziej odpowiedzialny i zrównoważony rynek w Polsce oraz Europie.

