Pracownicy Alior Banku mogą korzystać z 16 godzin rocznie na wolontariat, poza urlopem. Dzięki temu mają możliwość wsparcia organizacji działających na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska. W ciągu ostatniego roku 345 pracowników wykorzystało w tym celu łącznie 3650 godzin. Alior Bank prowadzi też cykliczny konkurs grantowy Bank Dobroci, który umożliwia wsparcie inicjatyw pracowników. Zrealizowano takie projekty wolontariackie jak np. wsparcie osób z niepełnosprawnościami czy pomoc zwierzętom ze schroniska.

Inicjatywy dobroczynne

Okres świąteczny w Alior Banku to czas wyjątkowy pod kątem działań charytatywnych. Wiosną i przy okazji Wielkanocy pracownicy zorganizowali Aliorowe Kiermasze Dobroczynne, na które przygotowali wypieki i rękodzieło. Zebrano ponad 9400 zł dla Fundacji Iskierka i Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. Na początku grudnia natomiast, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz mikołajek, zebrano ponad 15 000 zł na rzecz Szlachetnej Paczki i Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Pracownicy wzięli również udział w charytatywnej zbiórce ubrań.

W tym roku Alior Bank kontynuował akcję Podaruj Prezent. W jej ramach Aliorowcy wraz z pracownikami Alior Leasingu spełnili marzenia ponad 200 najbardziej potrzebujących dzieci, podopiecznych Domu Dziecka i Młodzieży w Morągu oraz Fundacji DOBROdzieje się. Akcja miała również wiosenno-wielkanocną odsłonę, podczas której pracownicy banku przekazali prezenty podopiecznym Urzędu Gminy Kłodzko, czyli seniorom zgłaszającym złą sytuację materialną, często samotnym.

We współpracy z Fundacją Nasza Ziemia z okazji Dnia Ziemi i w trosce o środowisko zorganizowano akcję wolontariatu pracowniczego „Droga do Sprzątania Świata”. To działania w ramach 32. Akcji Sprzątanie świata – Polska, koordynowanej przez fundację. Ponad 3 t śmieci w Krakowie i w Warszawie zebrali ochotnicy, korzystając z godzin na wolontariat.

Kolejny raz pracownicy banku zaangażowali się też w szycie pluszowych małpek dla dzieci, którym uśmiech niesie Fundacja Dr Clown. Wykorzystano surowce po produkcji kolorowych skarpetek. Małpki trafią do dzieci w trudnych sytuacjach, np. podczas pobytu w karetce czy na oddziale ratunkowym.

– Świąteczny czas szczególnie otwiera nasze serca na różne potrzeby. W naszym banku dbamy jednak o to, aby troska o innych ludzi, zwierzęta, a także o środowisko była wyrażana przez cały rok. Wspieramy pracowników w ich wyborach, mobilizujemy do działania, proponujemy wspólne podejmowanie decyzji – podsumowuje Aleksandra Kozłowska, menedżerka zespołu wizerunku pracodawcy i CSR.

W trosce o zdrowie

Pracownicy Alior Banku korzystają z Dnia na U, dodatkowego dnia wolnego (8 godz.) na wykonanie badań medycznych. Organizowane są również działania prozdrowotne. W tym roku były to m.in. Strefy Zdrowia, np. o tematyce kardiologicznej, profilaktyki nowotworowej i pokoleniowej. Pracownicy mieli wygodny dostęp do badań, m.in. krwi, USG czy EKG. Skorzystali także z masaży biurowych i spotkań online z trenerką personalną, wzięli udział w szczepieniach przeciwko grypie i spotkaniach z dietetykiem. Do dyspozycji mieli także mobilny serwis rowerowy. W banku funkcjonują różne sekcje sportowe: od biegania po gry zespołowe i zajęcia twórcze. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

– Zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników są bardzo ważne. Dlatego przez cały rok organizujemy różne wydarzenia i akcje na wyciągnięcie ręki – komentuje Krzysztof Wiśniak, dyrektor departamentu wynagrodzeń i transformacji.

Wydarzenia, które łączą

Alior Banku stawia również na integrację i wspólne przeżycia.

XIV edycja Olimpiady Alior Banku zgromadziła 600 uczestników, którzy rywalizowali w różnych dyscyplinach sportowych, połączyli aktywność fizyczną z charytatywną i zrealizowali cel. Dzięki temu Alior Bank wsparł Fundację GOPR, zasilając fundusz stypendialny dla dzieci zmarłych bądź niezdolnych do służby ratowników.

Aliorowe Letnie Pikniki w różnych lokalizacjach Polski to okazja do spotkań pracowników i ich najbliższych. Towarzyszą im atrakcje, od sportowych aktywności po zabawy dla najmłodszych. Natomiast podczas wydarzenia „Mamo, Tato, a gdzie Ty pracujesz?” dzieci odwiedziły centrale banku, poznając świat bankowości. Mali goście skorzystali również z dodatkowych atrakcji, takich jak pokazy iluzji czy warsztaty rękodzieła.

Warto dodać, że w ramach akcji „Dwie Godziny dla Rodziny, dla Człowieka” pracownicy mogli skrócić wybrany dzień pracy, by spędzić czas z bliskimi.

Rok zakończono Aliorowymi Mikołajkami, które połączyły świąteczną atmosferę z wolontariatem.

– Dokładamy starań, żeby wspierać ważne dla naszych pracowników kwestie, dotyczące zarówno troski o siebie, jak i o innych – podsumowuje Piotr Wlazło, dyrektor pionu HR.

Partner: