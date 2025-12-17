Paramount Skydance: oferta zbyt ryzykowna dla akcjonariuszy

„Po wnikliwej analizie niedawno ogłoszonej oferty Paramount, rada dyrektorów doszła do wniosku, że wartość (tej) oferty jest niewystarczająca, a nasi akcjonariusze ponoszą znaczne ryzyko i koszty” – powiedział w oświadczeniu spółki Samuel A. Di Piazza Jr., przewodniczący rady dyrektorów WBD.

Wśród powodów wymieniono niewystarczające gwarancje finansowe oferty Paramount Skydance. Według WBD, składając ofertę przejęcia spółki bezpośrednio do akcjonariuszy, koncern kierowany przez Davida Ellisona - syna jednego z najbogatszych Amerykanów, Larry'ego Ellisona - „konsekwentnie zwodził” akcjonariuszy, mówiąc że oferta jest w pełni gwarantowana przez majątek Ellisonów.

Kontrowersje wokół finansowania oferty Paramount

„Zamiast tego, proponują oni, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowania tej kluczowej transakcji oprzeć się na nieznanym i nieprzejrzystym, odwołalnym truscie (funduszu powierniczym)” - napisano w liście do inwestorów. Dodano, że zawarta umowa z Netflixem jest wiążąca, nie wymaga finansowania kapitałowego i jest wspierana przez spółkę o wartości rynkowej przekraczającej 400 mld dolarów i dobrym bilansie finansowym.

„Finansowanie dłużne oferty PSKY opiera się na niezabezpieczonym, odwołalnym funduszu powierniczym oraz wiarygodności kredytowej spółki o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 15 miliardów dolarów, z ratingiem kredytowym na poziomie lub tylko nieznacznie wyższym od statusu »śmieciowego«” - dodano.

Oferta Netflixa i kwestie regulacyjne

Rada dyrektorów WBD uznała też, że wbrew twierdzeniom Paramount Skydance, oferta Netflixa nie wiąże się z poważnym ryzykiem zablokowania transakcji przez regulatorów.

Według dziennika „The New York Times”, decyzja Rady komplikuje trwające od miesięcy starania Paramount o przejęcie Warner Bros. Discovery. WBD już na początku grudnia zgodził się sprzedać większą część swojej firmy, obejmującą studia filmowe i platformy streamingowe, Netflixowi w ramach transakcji gotówkowo-akcyjnej o wartości 83 miliardów dolarów. Niedługo potem Paramount Skydance, którego oferty zostały już sześciokrotnie odrzucone przez zarząd WBD, złożył swoją ofertę bezpośrednio akcjonariuszom, opiewającą na 108 mld dolarów za całość WBD, łącznie z kanałami telewizycjnymi, m.in. CNN i polskim TVN. W przypadku finalizacji transakcji z Netflixem, kanały telewizyjne trafią do osobnej spółki, Discovery Global.

WBD już wcześniej zapowiadało, że podzieli się na dwie spółki, Warner Bros. (zawierający streaming i studia filmowe) i Discovery Global. Proces ten miał zakończyć się do kwietnia 2026 r.

Swoje zaangażowanie w sprawę transakcji zapowiadał prezydent USA Donald Trump, który sygnalizował, że w wyniku fuzji Netflix i WBD będą miały zbyt duży udział w rynku. Trump domagał się, by w ramach transakcji sprzedany został też kanał CNN, czego oferta Netflixa nie obejmuje. We wtorek jednak prezydent oznajmił, że wbrew obiegowym opiniom „nie jest blisko” z Ellisonami, wskazując na niedawny krytyczny wobec niego program w telewizji CBS, przejętej w tym roku przez Skydance.