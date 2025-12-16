To główne wnioski z najnowszego raportu BCG Global Consumer Radar: „Under Pressure, Consumers Shift Their Spending”, obejmującego ponad 9200 konsumentów z Brazylii, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Niepewność geopolityczna podkopuje zaufanie konsumentów

Napięcia geopolityczne wyraźnie osłabiają zaufanie do potencjału wzrostu gospodarczego. Na wszystkich analizowanych rynkach - rozwiniętych i rozwijających się - więcej respondentów niż w poprzednich edycjach badania uważa, że konflikty i globalne wydarzenia spowolnią gospodarkę ich krajów.

Pesymizm jest szczególnie widoczny na rynkach rozwiniętych: 50% konsumentów oczekuje spowolnienia gospodarczego, co stanowi ponad dwukrotność odsetka obserwowanego na rynkach rozwijających się.

Zaufanie konsumentów w krajach takich jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone pogarsza się systematycznie od czerwca 2025 r. Obecnie większa część społeczeństwa uważa, że bardziej prawdopodobny jest wzrost bezrobocia lub recesja. Z kolei konsumenci w Japonii, Brazylii i Chinach są wyraźnie bardziej optymistyczni - wielu z nich spodziewa się utrzymania stabilnego wzrostu gospodarczego.

Wydatki pod presją: cięcia w kategoriach nieesencjonalnych

We wszystkich badanych gospodarkach rozwiniętych konsumenci deklarują ograniczanie wydatków na produkty niepodstawowe - takie jak alkohol, odzież, gotowe posiłki czy pakowane przekąski. Brazylia to jedyny rynek rozwijający się, na którym obserwuje się podobne zjawisko, zwłaszcza w kategorii napojów alkoholowych.

GenAI – nowy doradca zakupowy konsumentów

Generatywna sztuczna inteligencja szybko staje się integralną częścią ścieżki zakupowej. Korzysta z niej już niemal połowa konsumentów - to wzrost o 50% między lutym a listopadem 2025 roku. Użycie GenAI w procesie zakupowym wzrosło aż o 35% w ciągu zaledwie dziesięciu miesięcy. Liderem są Indie, gdzie 64% konsumentów wykorzystuje GenAI podczas zakupów.

AI jest coraz częściej narzędziem porównującym produkty, pomagającym ocenić ich parametry i budować zaufanie do wyborów zakupowych.

Co to oznacza dla marketerów? Kluczowe rekomendacje BCG z Raportu:

W obliczu tak zmiennego i złożonego otoczenia marketerzy powinni skupić się na czterech strategicznych działaniach:

1. Zrozumieć pełny kontekst rynkowy

Dogłębna analiza dynamiki kategorii i czynników kształtujących wydatki jest niezbędna do właściwej budowy strategii portfelowej. Pozwala to priorytetyzować segmenty według ich ryzyka i potencjału wzrostu.

2. Zaistnieć w ekosystemach AI i myśleć w kategoriach AEO

AI staje się nowym, codziennym doradcą zakupowym. Marki muszą dostosować treści do realiów AEO - Answer Engine Optimization - czyli zadbać o ich wiarygodność, strukturyzację i łatwość porównania w środowiskach opartych na GenAI.

3. Wprowadzać innowacje i przełamywać konsumenckie kompromisy

Aby pomóc konsumentom przełożyć intencje na działania, marki powinny oferować zrównoważone rozwiązania, które są intuicyjne, godne zaufania i nie generują dodatkowych kosztów.

4. Budować głębokie, znaczące zaangażowanie

Spójne, wyróżniające się doświadczenia w całej ścieżce zakupowej wzmacniają zaufanie i długoterminową lojalność. Optymalizacja kluczowych punktów styku pozwala marki skuteczniej przyciągać nowych klientów i wykorzystywać pojawiające się okazje zakupowe.