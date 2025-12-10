W Polsce statuetki Superbrands zostały właśnie wręczone po raz 19.

W konkurencyjnej gospodarce globalnego świata tym, co decyduje o sukcesie, są doskonałe produkty i usługi, pomysłowy marketing i odpowiedzialne relacje. Superbrand to marka oferująca konsumentom istotne korzyści materialne i emocjonalne, które wykraczają poza te zapewniane przez konkurencję, i za które użytkownicy są gotowi zapłacić wyższą cenę. Uzyskanie statusu Superbrand wzmacnia pozycję marki, dodaje prestiżu i utwierdza jej klientów oraz partnerów biznesowych w przekonaniu, że mają do czynienia z najlepszą ofertą w swojej kategorii.

Po co nam marki?

Historia projektu sięga 1994 roku. Na antenie radia BBC London pojawiła się wówczas audycja, prezentująca szczególnie ciekawe i inspirujące historie kultowych marek. Prowadzący zwrócili uwagę na fakt, że silne marki funkcjonują w powszechnej świadomości jako ikony popkultury – wzbudzają emocje i zainteresowanie. Reakcja była natychmiastowa i przerosła oczekiwania pomysłodawców audycji: w redakcji rozdzwoniły się telefony, a słuchacze entuzjastycznie opowiadali o swoich ulubionych markach. Tak narodził się pomysł na publikację, prezentującą drogi do sukcesu najsilniejszych brandów na rynku – najpierw w Wielkiej Brytanii, a później także w innych krajach. Do tej pory powstało kilkadziesiąt tysięcy takich studiów przypadku z różnych zakątków świata.

– Wielka marka to nie tylko znak producenta, ale niemal symbol heraldyczny, który niesie ze sobą cały wachlarz pozytywnych skojarzeń – mówi Stephen Smith, CEO Superbrands Ltd. – Nie powinniśmy lekceważyć siły symboli: umieszczone na flagach narodowych mogą skłaniać ludzi do poświęcenia życia. Konsumenci zwykle nie są gotowi do tak daleko idących poświęceń dla mydła czy okularów słonecznych, ale często podejmują znaczne wysiłki, aby zdobyć produkt marki, którą znają i której ufają – tłumaczy.

Superbrands Polska – wyjątkowy projekt, wyjątkowy sondaż

W Polsce projekt jest obecny od 2004 roku – pierwsze statuetki zostały wręczone w lutym 2005. Punktem wyjścia w procesie certyfikacji marek konsumenckich na krajowym rynku jest od 2013 roku realizowane co dwa lata badanie – największy w Polsce sondaż siły i wizerunku marek, odzwierciedlający opinie konsumentek i konsumentów. W 2025 roku badanie zostało przeprowadzone przez panel Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej ponad 6 tysięcy osób w wieku od 18 do 65 lat. Respondentki i respondenci ocenili ponad 3 tysiące marek, reprezentujących ponad 100 kategorii produktów i usług.

Wyniki badania zostały następnie skonfrontowane z opinią Rady Marek – stałego grona doradczego Superbrands, złożonego z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie marketingu, badań, strategii, brandingu, reklamy i PR. O przyznaniu tytułu zadecydowały połączone głosy konsumentów i ekspertów.

– Tytuł i Godło Superbrands są uhonorowaniem wytężonej pracy zespołów marketingowych i dowodem na to, że ich wysiłek ma sens i przynosi wyniki w postaci uznania i lojalności użytkowników – mówi Nina Kowalewska-Motlik, CEO News Communications, wyłącznego przedstawiciela Superbrands Ltd na Polskę. – To także drogowskaz dla konsumentów, którzy w zalewie tysięcy produktów i usług, komunikatów i opinii potrzebują wskazówek, którym markom można i należy ufać, by nie tracić pieniędzy na nietrafione inwestycje.

Proces certyfikacji marek biznesowych odbywa się corocznie na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji: w pierwszej kolejności tworzona jest długa lista, poddawana następnie pod głosowanie ekspertów branżowych Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej reprezentującej interesy pracodawców – w ramach czterech obszarów: jakości produktów lub usług, jakości relacji B2B, innowacyjności oraz działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

– Godło Business Superbrands pomaga firmom wybierać partnerów, którzy są wiarygodni i którym warto zaufać. Dla działów marketingu i zarządów firm-właścicieli wyróżnionych marek jest z kolei potwierdzeniem tego, że ich wieloletnia wytężona praca ma sens i jest doceniana – mówi Nina Kowalewska-Motlik.

Korzyści dla marek

Udział w procesie certyfikacji jest całkowicie bezpłatny. Marki nagrodzone tytułami Superbrands oraz Business Superbrands otrzymują zaproszenie do członkostwa w elitarnym Klubie. Tym, które zdecydują się do niego przystąpić, Klub oferuje możliwość zaprezentowania historii sukcesu w Albumie Superbrands, posługiwania się Godłem, korzystania z działań promocyjnych oraz udziału w spotkaniach networkingowych w gronie nagrodzonych. Na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej marki mogą wykorzystać CEO Interviews – wywiady z prezesami i dyrektorami generalnymi, publikowane na stronach Superbrands Worldwide, a także przygotowywane przez zespół produkcyjny w Nowym Jorku wysokiej jakości materiały video lub animacje prezentujące ich historie sukcesu w ramach Superbrands TV.

Każdą edycję projektu wieńczy uroczysta Gala z udziałem osobistości ze świata kultury i biznesu, połączona z wręczeniem Statuetek Superbrands, które trafiły dotychczas do ponad 300 marek – do niektórych wielokrotnie. Przedstawicieli i przedstawiciele marek-laureatek wzięli udział w dziesiątkach spotkań, business mixerów i wykładów guru marketingu. W Radzie Marek zasiadło kilkudziesięciu ekspertów – autorytetów w dziedzinie brandingu, a na rynek trafiło już 19 edycji Albumu Superbrands, w którym można znaleźć nie tylko inspirujące historie sukcesu marek, ale także artykuły eksperckie prezentujące najnowsze trendy w dziedzinie brandingu.

W ramach 19. edycji projektu zaprojektowane przez Marka Kowalskiego Statuetki odebrali przedstawiciele i przedstawiciele 34 marek. Hasłem przewodnim edycji było „Dziedzictwo i Przyszłość”.

Nagroda Honorowa

Wyróżnikiem polskiej edycji projektu jest Nagroda Honorowa Superbrands, przyznawana dorocznie za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. Dotychczas trafiała kolejno do: Leszka Balcerowicza, Henryki Bochniarz, Lecha Wałęsy, marki Chopin w 200. rocznicę urodzin kompozytora, Jerzego Buzka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Andrzeja Wajdy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Roberta Lewandowskiego, Agnieszki Radwańskiej, Krzysztofa Pendereckiego, Janiny Ochojskiej, Pawła Pawlikowskiego, Mariana Turskiego, Adriany Porowskiej, Agnieszki Holland oraz Igi Świątek.

W 2025 – inaczej niż w ubiegłych latach – Rada Marek zadecydowała o przyznaniu nie jednej, a dwóch Nagród Honorowych. „Dziedzictwo i Przyszłość” – zgodnie z hasłem tegorocznej edycji statuetki Superbrands trafiły w ręce Mistrza i Ucznia: Waldemara Dąbrowskiego i Jakuba Józefa Orlińskiego; wieloletniego dyrektora Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, pomysłodawcy Akademii Operowej, i jej wychowanka, który gromadzi na całym świecie pełne sale słuchaczy; niestrudzonego animatora kultury, który otwierał polskim artystom drzwi światowych sal koncertowych, i młodego artysty, którego mocny głos każdego dnia staje się opowieścią o Polsce otwartej, wszechstronnej i kreatywnej – poszukującej, inspirującej i kipiącej twórczą energią.

Promocja marek

Najważniejszymi promotorami Superbrands są marki uczestniczące w projekcie. Zamieszczane na stronach internetowych, opakowaniach, billboardach i w spotach reklamowych godło jest dla konsumentów motywatorem do tego, by sięgnąć po opatrzony nim produkt.

– Liczne badania, przeprowadzone w wielu krajach przez wiodące firmy badawcze wykazały, że ponad 75% konsumentów, którzy widzą godło Superbrands przy znaku marki, jest znacznie bardziej skłonnych jej zaufać i ją kupować, nawet jeśli jej cena jest wyższa niż cena konkurencyjnych produktów – mówi Stephen Smith.

Z udziałem w projekcie wiąże się co roku promocja zwycięskich marek w ramach kampanii „Polacy widzą, co dobre”. Superbrands wykorzystuje w niej billboardy, spoty reklamowe w sieci kin, spoty radiowe, citylighty i reklamę online.

Na międzynarodowej stronie superbrands.com publikowane są historie sukcesu najsilniejszych polskich marek oraz wywiady z ich CEOs, a kanał Superbrands TV ma blisko 54 tysiące subskrybentów z całego świata i 14,7 miliona odsłon.

Album Superbrands co roku trafia do wiodących liderów opinii – ekspertów ds. marketingu i brandingu, prezesów i dyrektorów największych firm w Polsce, a także do firm, dziennikarzy, agencji reklamowych i PR, konsumentów oraz uczelnianych bibliotek.