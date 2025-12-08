To z państwami wspólnego rynku Chiny mają obecnie największą nadwyżkę handlową (267 mld dol.) zamiast z USA. Stany Zjednoczone pozostają największym pojedynczym rynkiem zbytu dla chińskich towarów, ale ich znaczenie istotnie spadło. Tegoroczna nadwyżka Chin w handlu ze światem przekroczyła już 1 bln dol. i jest wyższa niż przed rokiem o 22 proc.
W najnowszych danych handlowych są też pozytywne dla państw Zachodu informacje. Zgodnie z ustaleniami z USA Chiny poluzowały restrykcje nałożone na eksport metali ziem rzadkich, kluczowych z punktu widzenia wielu zaawansowanych gałęzi przemysłu. W listopadzie eksport tej kategorii towarów wyniósł 5,5 tys. t i był wyższy niż miesiąc wcześniej o ponad jedną czwartą. ©℗
