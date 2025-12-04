Barbórka: wielkie wyzwania i równie duże szanse górnictwa miedzi w Polsce

Znaczenie miedzi rośnie globalnie: to metal napędzający transformację energetyczną, elektromobilność, rozwój infrastruktury i nowoczesnych technologii. Jednocześnie krajowe kopalnie stoją przed wyzwaniami: głębszym zaleganiem złóż, rosnącymi kosztami, potrzebą modernizacji i presją środowiskową. W tym kontekście warto przyjrzeć się temu, co może kształtować przyszłość polskiego górnictwa miedzi przez najbliższe dekady.

Nowe inwestycje i rozwój krajowych złóż — fundament przyszłych dekad

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac związanych z budową trzech nowych szybów: Retków, Gaworzyce oraz GG-2 „Odra”. Rozpoznanie geologiczno-hydrogeologiczne to pierwszy etap budowy tych kluczowych dla Spółki inwestycji. Nowe szyby Retków oraz GG-2 „Odra” będą docelowo pełnić funkcję materiałowo-zjazdową iwdechową, natomiast Gaworzyce będzie szybem wentylacyjnym wydechowym.

/> />

To projekty warte łącznieok. 9 miliardów złotych, a ich realizacja zwiększy dostęp do głębszych pokładów rudy miedzi, poprawi warunki pracy górników i wydajność eksploatacji, a także przedłuży funkcjonowanie kopalń na dziesięciolecia. Właśnie te inwestycje — „niewidoczne” z perspektywy opinii publicznej, ale strategiczne operacyjnie — będą determinować przyszłość polskiej miedzi.

Cały proces związany zbudową nowego szybu górniczego rozłożony jest na okres nawet kilkunastu lat, znakładami inwestycyjnymi w wysokości kilku miliardów złotych wzależności m.in. od jego przeznaczenia, głębokości oraz warstw geologicznych występujących w jego planowanej lokalizacji.

Przyszłość górnictwa miedzi w Polsce nie jest jednak pozbawiona wyzwań – przede wszystkim eksploatacja dotyczy coraz głębiej położonych złóż. Wydobycie zbliża się do poziomów 1400–1500 m, co oznacza m.in. wyższe koszty energii, transportu i wentylacji czy bardziej wymagające warunki pracy. To zmusza spółkę do inwestycji w nowoczesny sprzęt, automatyzację i technologie bezpieczeństwa.

Znaczenie dla Polski — gospodarka, bezpieczeństwo surowcowe, miejsca pracy

Górnictwo miedzi to jeden z najważniejszych filarów polskiej gospodarki. KGHM jest jednym z największych pracodawców w kraju i kluczowym podmiotem dla Dolnego Śląska. Miedź i srebro należą do jednych z najważniejszych towarów eksportowych Polski. Polska jest drugim największym producentem srebra na świecie. Spółka znajduje się w top 10 światowych producentów miedzi. Rozwój kopalń to rozwój całego regionu: usług, przemysłu pomocniczego, firm inżynieryjnych czy edukacji. Tym bardziej, że zgodnie zzasadą local content, w realizację nowych inwestycji KGHM będą zaangażowane głównie polskie firmy.

/> />

Znaczenie miedzi dla gospodarki światowej będzie rosnąć, co daje Polsce szansę na utrzymanie mocnej pozycji w globalnym łańcuchu dostaw. Cały sektor ma przed sobąokres zmian, ale również ogromnych możliwości— od energetyki po e-mobilność i nowe technologie. To wszystko sprawia, że przyszłość polskiego górnictwa miedzi — choć wymagająca — nadal może być stabilna i rozwojowa.

Z szacunkiem dla górników i ich pracy

Barbórka i towarzyszące jej zwyczaje są głęboko zakorzenione w tradycji górniczej KGHM. To wyjątkowy czas zarówno dla Miedziowej Spółki, jak i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Tradycyjny pochód Lisa Majora, skok przez skórę, a także ceremonie przyznawania honorowych szpad oraz odznaczeń są symbolem szacunku dla dziedzictwa górniczego regionu Dolnego Śląska.Podczas tegorocznej Barbórki uhonorowano ponad 60 osób. Wręczono odznaczenia państwowe: 14 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 6 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę i jeden Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. Podczas uroczystej ceremonii 30 pracowników kopalń Polskiej Miedzi stało się właścicielami Honorowych Szpad Górniczych, a pamiątkowe kordziki za jubileusz pracy odebrało 10 osób.Dodatkowo, 6 pracowników KGHM otrzymało nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie”. Jak podkreślił Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., sukcesy Spółki to osiągnięcia przede wszystkim pracowników Polskiej Miedzi. Bohaterom uroczystych obchodów Barbórki życzył, aby w kolejnych latach bezpieczeństwo pracy, praca zespołowa i duch solidarności górniczej i dbałość jednych o drugich zawsze im towarzyszyła. Bo ponad 1000 metrów pod ziemią nie ma żartów.