Jak podkreśla Warta, osoby prowadzące działalność gospodarczą narażone są nie tylko na konsekwencje medyczne choroby, ale również na realne ryzyko finansowe związane z utratą dochodu i brakiem możliwości kontynuowania pracy. Z perspektywy firmy jednoosobowej lub niewielkiego zespołu choroba właściciela może oznaczać całkowite wstrzymanie działalności.

Choroba może przyjść szybciej, niż się spodziewasz

Wbrew powszechnym przekonaniom, poważne choroby dotykają nie tylko osób starszych. Dane Warty wskazują, że co druga wypłata świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie trafia do osoby poniżej 50. roku życia.

W ciągu zaledwie sześciu pierwszych miesięcy 2025 roku Warta wypłaciła klientom ponad 500 milionów złotych w ramach ochrony życia i zdrowia — to aż 1800 świadczeń dziennie. Wśród najczęstszych powodów wypłaty świadczeń znajdują się choroby onkologiczne, zawały serca, udary mózgu, urazy czy pobyty w szpitalu.

Dane Warty wskazują, że wśród trzech najczęstszych chorób powodujących wypłatę świadczenia dominują nowotwory i choroby serca. To schorzenia, które zwykle wymagają długiego leczenia i rehabilitacji — a zatem uniemożliwiają aktywność zawodową.

Konsekwencje finansowe: brak przychodu, ale koszty zostają

Kiedy przedsiębiorca zachoruje, nie tylko przestaje generować dochód, ale także musi zmierzyć się z utrzymaniem kosztów działalności — leasingiem, czynszem, pensjami dla pracowników, opłatami za media i zobowiązaniami wobec kontrahentów.

W przypadku osób ubezpieczonych w Warcie, świadczenia z polis indywidualnych i grupowych mogą złagodzić ten cios. W ramach różnych wariantów możliwe jest uzyskanie świadczenia w związku z rozpoznaniem choroby, pobytem w szpitalu, operacją czy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Najczęstsze sytuacje prowadzące do wypłat to hospitalizacja, rozpoznanie poważnej choroby i operacje. To momenty, w których każdy dzień bez wsparcia oznacza narastające koszty.

Ubezpieczenie to realne wsparcie, nie iluzja bezpieczeństwa

Wielu przedsiębiorców z rezerwą podchodzi do tematu ubezpieczeń, uznając je za zbędny wydatek. Tymczasem Warta oferuje rozwiązania, które odpowiadają na konkretne potrzeby właścicieli firm.

Dostępne są świadczenia sięgające nawet do 1 mln zł w przypadku poważnego zachorowania W zakresie ochrony znajduje się aż 75 poważnych chorób.

Na szczególną uwagę zasługuje tzw. katalog otwarty, umożliwiający wypłatę świadczenia również w sytuacjach nieobjętych standardowym wykazem chorób, jeśli spełnione zostaną określone kryteria. To rozwiązanie istotne dla tych, którzy obawiają się luk w ochronie.

Dodatkowo, można uzyskać wypłatę świadczenia za jedną z ponad 700 operacji zawartej w katalogu. Możliwe jest również otrzymanie świadczenia za operacje spoza katalogu w przypadku wyboru odpowiedniego wariantu.

Opieka i świadczenia medyczne — pełne wsparcie dla ubezpieczonego

Ubezpieczenie w Warcie to nie tylko przelew pieniędzy. Oferowane wsparcie obejmuje także:

drugą opinię medyczną, potwierdzaną przez uznane zagraniczne ośrodki kliniczne organizację leczenia za granicą, z pełną logistyką i kosztami do 2 mln euro,

świadczenia medyczne onkologiczne — unikalna pomoc obejmująca także wsparcie psychologiczne, dietetyczne czy opiekę domową nawet do 10 lat po diagnozie.

To wszystko znacząco przekracza standard rynkowy i czyni ofertę Warty rozwiązaniem kompleksowym, a nie jedynie finansowym.

Polisa dopasowana do realiów życia właściciela firmy

Ubezpieczenie Warty daje szerokie możliwości dostosowania do własnych potrzeb. Ochrona może być dopasowana do rodzaju wykonywanej działalności, trybu życia, historii medycznej i oczekiwań finansowych.

Jak wynika z raportu „Portfel polskiego rodzica” (Warta 2025), dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie ma możliwość zabezpieczenia rodziny i płynności finansowej — a jednocześnie aż 46% Polaków obawia się braku pieniędzy w razie choroby. Warta odpowiada na te potrzeby, oferując rozwiązania elastyczne i przewidywalne.

Koszt ubezpieczenia to ułamek potencjalnych strat

Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przeciwko ubezpieczeniu jest jego koszt. W rzeczywistości jednak — jak podkreśla Warta — miesięczna składka za kompleksową ochronę często nie przekracza kilkudziesięciu lub kilkuset złotych, czyli równowartości jednej biznesowej kolacji czy tankowania samochodu służbowego.

Tymczasem skutki braku ochrony mogą być katastrofalne — utrata płynności finansowej firmy, sprzedaż majątku, zadłużenie. To nie jest oszczędność. To ryzyko, którego profesjonalista nie powinien akceptować.

Przewidywanie zamiast reagowania

Dobra strategia biznesowa nie polega na gaszeniu pożarów, lecz na przewidywaniu ryzyk. Tak samo jak przedsiębiorca inwestuje w bezpieczeństwo danych, systemy alarmowe czy ubezpieczenie OC firmy — tak powinien zainwestować w ochronę własnego zdrowia. Warta oferuje nie tylko finansowe wsparcie w kryzysie, ale realne narzędzia do walki z chorobą: dostęp do najlepszej opieki, drugiej opinii, leczenia za granicą. Bo zdrowie właściciela firmy to nie dodatek. To fundament działalności. A zabezpieczenie tego fundamentu to nie koszt — to inwestycja.

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na warta.pl i u agentów Warty.