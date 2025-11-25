Umowy cPPA w praktyce: jak wybrać dobrą ofertę i uniknąć ryzyka?

Dla klientów najważniejsze są te zapisy, które decydują o koszcie, poziomie ryzyka oraz pewności dostaw zielonej energii. Przede wszystkim chodzi o jasno określoną formułę rozliczeniową: co dokładnie składa się na finalną cenę energii, czy jest to cena stała czy zmienna, a jeśli zmienna, to od jakich indeksów i parametrów zależy.

Kluczowy jest także sposób ustalenia wolumenu energii z OZE: jak jest on szacowany, jakie są zasady jego dostarczania oraz w jaki sposób umowa uwzględnia zmienność źródeł odnawialnych. To właśnie te ustalenia mają największy wpływ na późniejsze koszty bilansowania.

Istotne są również wszelkie dodatkowe opłaty, które mogą dotyczyć m.in. obsługi kontraktu czy szczególnych sytuacji rynkowych. Ważnym elementem pozostają także Gwarancje Pochodzenia – umowa powinna jasno określać, czy są one przekazywane klientowi łącznie z energią, w jakiej ilości oraz jak mogą być wykorzystywane w raportowaniu ESG.

W jaki sposób w umowie cPPA można najlepiej dopasować wolumen zielonej energii do profilu zużycia firmy?

Dobrze skonstruowana umowa cPPA pozwala dopasować dostawy energii do rzeczywistego profilu zużycia firmy. Punktem wyjścia jest jego rzetelna analiza oraz realistyczne prognozy produkcji z OZE, z uwzględnieniem ich naturalnej zmienności.

Dzięki temu wolumen i sposób rozliczeń można ustawić tak, aby zielona energia była dostępna wtedy, gdy firma faktycznie jej potrzebuje. Dlatego na rynku funkcjonują różne rozwiązania: od umów opartych na rzeczywistej produkcji, przez rozliczenia wolumenowe, po modele skorelowane z faktycznym zużyciem energii.

Ważne jest, aby mechanizm rozliczeń był spójny z charakterystyką działalności klienta. Zakład produkcyjny pracujący w systemie zmianowym posiada inne potrzeby niż centra danych czy magazyny logistyczne.

Jakie elementy umowy cPPA wpływają na przejrzystość i wygodę rozliczeń dla klienta?

Z punktu widzenia komfortu rozliczeń znaczącą rolę odgrywają przede wszystkim proste i transparentne zapisy umowy. Klient powinien dokładnie wiedzieć, jak wyliczana jest cena jednostkowa energii, jakie elementy składają się na finalną fakturę, które opłaty są stałe, a które mogą się zmieniać i w jakich sytuacjach.

Ważne jest też precyzyjne opisanie zasad bilansowania: kto odpowiada za odchylenia od prognoz, na jakich warunkach następuje odsprzedaż nadwyżek lub dokup brakującej energii i jak te operacje są odzwierciedlane w rozliczeniach.

Dlaczego oferty cPPA trudno porównać i na co zwrócić uwagę, wybierając partnera do takiego kontraktu?

Oferty cPPA nie posiadają jednego rynkowego standardu, są „szyte na miarę” dla konkretnego odbiorcy. Dlatego struktura umowy może się istotnie różnić między dostawcami. Ponadto, rynek cPPA w Polsce jest wciąż stosunkowo młody i zapisy umów są w dużej mierze niejawne.

Wybierając partnera do zawarcia takiego kontraktu, warto więc patrzeć szerzej niż tylko na cenę. Kluczowe są:

wiarygodność i doświadczenie dostawcy w obsłudze umów cPPA,

umiejętność dopasowania wolumenu energii i modelu rozliczeń do potrzeb firmy,

transparentne zasady bilansowania, opłat i Gwarancji Pochodzenia,

elastyczność w projektowaniu rozwiązań pod konkretne cele biznesowe i dekarbonizacyjne klienta.

E.ON Polska oferuje takie rozwiązania w modelach dostosowanych do potrzeb klientów, z pełną przejrzystością rozliczeń. Wspieramy przedsiębiorców nie tylko w zakupie zielonej energii, ale również w całym procesie transformacji energetycznej.