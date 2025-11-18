Specyfika funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) wymaga precyzyjnego planowania budżetowego. Realizacja wielomiesięcznych inwestycji wiąże się z wydatkami, które muszą być rozłożone w czasie, zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków gminy czy powiatu. Z tego powodu powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie odroczonych terminów płatności, sięgających często 60, 90, a czasem nawet 180 dni.

Z perspektywy samorządowego skarbnika jest to sytuacja optymalna. Jednak dla wykonawcy, zwłaszcza z sektora mikro lub małych i średnich przedsiębiorstw, tak długie oczekiwanie na zapłatę bywa wyzwaniem. Firma, która zakończyła ważny etap inwestycji, musi natychmiast uregulować własne zobowiązania, w tym zapłacić podwykonawcom, kupić materiały na kolejny kontrakt czy wypłacić pensje. Powstająca w ten sposób luka płynnościowa może zachwiać stabilnością przedsiębiorstwa.

Co daje faktoring samorządowy

Rozwiązaniem konfliktu interesów może być faktoring samorządowy. Jak podkreśla Ewa Małecka, dyrektor departamentu rozwoju finansowania klientów biznesowych w Alior Banku, jest to rozwiązanie, które przynosi wymierne korzyści obu stronom.

– Przedsiębiorcy szybciej otrzymują środki z kontraktu, a samorządy mogą planować wydatki zgodnie z harmonogramem budżetowym – wyjaśnia.

W praktyce mechanizm ten polega na wykupie przez bank nieprzeterminowanych i bezspornych wierzytelności, należnych przedsiębiorstwom od samorządów. Firma realizująca kontrakt dla gminy, po wystawieniu faktury z długim terminem płatności, nie musi czekać na przelew z urzędu. Zgłasza się do banku, który w ramach umowy faktoringowej nabywa i finansuje do 100 proc. wartości faktury oraz przejmuje ryzyko opóźnienia oraz braku płatności przez samorząd.

Kluczowe z perspektywy samorządu jest to, że jego włączenie do struktury faktoringowej nie obciąża w żadnym stopniu budżetu jednostki ani nie przyspiesza płatności za zobowiązanie. Samorząd płaci należność w takim terminie, jaki został ustalony w przetargu i w umowie.

Istotną zaletą tego typu finansowania jest to, że bank, oceniając wniosek, bazuje przede wszystkim na wiarygodności płatnika, czyli samorządu, które są postrzegane jako rzetelni kontrahenci. Zabezpieczeniami faktoringu samorządowego jest weksel klienta oraz pełnomocnictwo do rachunku w Alior Banku.

Finansowanie jest skierowane do wszystkich firm. Minimalna wartość limitu wynosi 100 tys. zł. Przedmiotem finansowania są faktury z terminem płatności do 180 dni, natomiast w przypadku płatności ratalnych bank umożliwia finansowanie do 5 lat.

Bezpośrednie korzyści dla samorządu

Choć faktoring jest usługą, z której formalnie korzysta przedsiębiorca, na tym rozwiązaniu zyskują również samorządy. Wiedza o tym, że partnerzy biznesowi mają dostęp do takiego finansowania, zmienia dynamikę współpracy. Po pierwsze, JST buduje wizerunek rzetelnego i nowoczesnego partnera. Mimo że stosuje długie terminy płatności, dba o to, by wykonawcy mieli narzędzia do zachowania płynności. Po drugie, poprawia się konkurencyjność w przetargach. Jeśli potencjalni oferenci wiedzą, że współpracując z daną gminą czy powiatem, będą mogli skorzystać z faktoringu i szybko otrzymać zapłatę, chętniej złożą swoje oferty. To może wpłynąć korzystnie na ceny.

Jak dodaje Ewa Małecka, bank stawia na rozwiązania, które wspierają rozwój lokalny i stabilność finansową przedsiębiorstw współpracujących z samorządami. Faktoring wpisuje się w tę strategię, pomagając firmom efektywnie zarządzać finansami i sprawnie realizować inwestycje na rynkach lokalnych.

– To praktyczne narzędzie dla każdej firmy współpracującej z samorządami, które pozwala działać jej szybciej, efektywniej i bezpieczniej – podsumowuje.

Alior Bank aktywnie wspiera projekty o znaczeniu społecznym i gospodarczym – od finansowania inwestycji w efektywność energetyczną i OZE po rozwiązania dla sektora publicznego. Konsekwentnie rozwija też inne elementy oferty dla biznesu i proponuje firmom szeroką paletę produktów i usług odpowiadających ich potrzebom.

