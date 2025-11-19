Cyfryzacja administracji w Polsce wchodzi w etap, w którym elektroniczne zarządzanie dokumentacją powoli staje się standardem. Jednym z filarów tej zmiany jest EZD RP –nowoczesny system IT, który pozwala na obsługę dokumentów, spraw i obiegu korespondencji w postaci cyfrowej. Należące do Skarbu Państwa rozwiązanie jest udostępniane bezpłatnie administracji publicznej oraz wdrażane i upowszechniane na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.
EZD RP to system teleinformatyczny wspierający pełny cykl życia dokumentacji: od rejestracji przesyłek, przez dekretację i prowadzenie spraw, po archiwizację. Działa w przeglądarce, ma rozbudowany model uprawnień, obsługę podpisów elektronicznych i jest zintegrowany m.in. z ePUAP, usługą e-Doręczeń, a wkrótce z KSeF. Jego wdrożenie wymaga jednak dobrego przygotowania technicznego, merytorycznego i szkoleń.
Skuteczny zespół to podstawa. IT to nie wszystko
Jak podkreśla Arkadiusz Nogalski, kierownik Zespołu Wsparcia Technicznego EZD w NASK, wdrożenie EZD RP to przedsięwzięcie organizacyjno-prawno-techniczne, wymagające współpracy wielu osób. W zespole wdrożeniowym powinni znaleźć się kierownicy, osoby merytoryczne, informatycy i prawnicy.
– Prace działu IT są szalenie istotne, szczególnie w pierwszych dniach i tygodniach, gdy jednostka decyduje się na uruchomienie systemu na własnej infrastrukturze. Wtedy pracownicy techniczni muszą przygotować środowisko, zainstalować system zgodnie z opisanymi wytycznymi, skonfigurować go do potrzeb biznesowych podmiotu i zapewnić ciągłość działania usługi – tłumaczy Arkadiusz Nogalski.
Jednak IT to tylko część wysiłku. – Jeśli miałbym szacować procent zaangażowania działu IT w to przedsięwzięcie, to powiedziałbym, że to jest około 20 proc. Aż 80 proc. to pozostałe prace organizacyjno-formalne. Z kolei, gdy jednostka wybiera naszą infrastrukturę, czyli chmurę SaaS EZD RP, udział IT spada do około 15 proc. – dodaje ekspert.
SaaS EZD RP – bezpieczeństwo ze wsparciem NASK
Usługa SaaS EZD RP to chmura obliczeniowa, którą utrzymuje NASK. Zapewnia jej to bezpieczeństwo i wydajność. – Jest to szeroko dostępna, bezpłatna usługa, która daje dostęp do systemu klasy EZD – zawsze aktualnego, nowoczesnego i oferującego olbrzymie możliwości – podkreśla Arkadiusz Nogalski.
Jak Państwowy Instytut Badawczy NASK wspiera wdrożenie EZD RP?
– Organizujemy wiele spotkań informacyjnych, konferencji i szkoleń adresowanych do różnych grup odbiorców: kierownictwa, pracowników punktów kancelaryjnych, archiwistów, osób technicznych. Wspieramy naszych partnerów na każdym etapie całego przedsięwzięcia – od kwestii formalnych realizowanych na początku przedsięwzięcia, aż po uruchomienie produkcyjne. Dla naszych partnerów oferujemy też pomoc ekspertów oraz usługi wsparcia serwisowego – tłumaczy ekspert NASK.
Jak dodaje, działania realizowane są dzięki dotacjom Ministerstwa Cyfryzacji i finansowaniu z takich projektów jak KPO. Wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy pozwala na upowszechnianie EZD RP oraz budowę nowej infrastruktury SaaS EZD RP, która udostępniana jest przez resort cyfryzacji.
Funkcje i korzyści EZD RP
Projekt EZD RP należy do najważniejszych przedsięwzięć Ministerstwa Cyfryzacji realizowanych w ramach KPO. Jego wartość przekracza 200 milionów złotych. Taka kwota umożliwia stworzenie wspomnianej, nowoczesnej infrastruktury informatycznej obsługującej aż 300 tysięcy użytkowników oraz wdrożenia w 2000 instytucji administracji publicznej. Częścią projektu są również szkolenia dla 75 tysięcy pracowników urzędów, którzy będą z niego korzystać.
Korzyści dla urzędów i obywateli? Sprawne działanie urzędów, szybsza obsługa spraw, ujednolicone procedury, pełna obsługa podpisów elektronicznych, integracja z ePUAP i e-Doręczeniami. EZD RP porządkuje sprawy, eliminuje błędy, skraca czas obiegu dokumentów i obniża koszty działania instytucji. Udostępnia szybkie wyszukiwanie, rejestry i raporty, powiadomienia, podpisy elektroniczne i pozwala na integracje z systemami dziedzinowymi i usługami państwa.
Funkcje systemu obejmują obsługę kancelarii, dekretację dokumentów, prowadzenie spraw i składów, archiwum zakładowe, raporty i rejestry, obsługę podpisów elektronicznych. System działa w przeglądarce, co ułatwia dostęp z różnych lokalizacji.
Etapy wdrożenia systemu
Na ścieżkę wdrożeniową ze wsparciem NASK są przyjmowane jednostki administracji rządowej, państwowej i samorządowej nieposiadające systemu klasy EZD. Podmioty te mogą również wnioskować o bezpłatne udostępnienie EZD RP jako usługi chmurowej (SaaS EZD RP).
Proces wdrożenia rozpoczyna się od analizy dokumentów wewnętrznych, mapowania obiegu informacji oraz określenia zakresu integracji z istniejącymi systemami administracyjnymi (np. programami kadrowymi, finansowymi czy rejestrami spraw). Wypracowywanie nowych procedur urzędowych wymaga ścisłej współpracy między zespołem wdrożeniowym a użytkownikami końcowymi – od sekretariatów po działy merytoryczne.
Wyzwania, dobre praktyki i przykłady wdrożeń
Praktyka pokazuje, że największym wyzwaniem nie jest technologia, lecz przekonanie pracowników do zmiany nawyków codziennej pracy i wykorzystania nowych możliwości. Dlatego urzędy wdrażające EZD RP wyznaczają osoby, które są częścią zespołu wdrożeniowego i po dodatkowych szkoleniach, na miejscu wspierają swoich kolegów pomagając im rozwiązywać bieżące problemy.
W mniejszych jednostkach – takich jak gminy czy szkoły – kluczowe okazuje się wprowadzenie systemu małymi krokami, czyli wdrożenia elektronicznego zarzadzania dokumentacja dla określonych klas spraw, a dopiero później dla większości realizowanych w organizacji zadań. Takie podejście pozwala identyfikować i rozwiązywać trudności, prowadzić wewnętrzne szkolenia oraz dzielić się dobrymi praktykami.
Interesującym modelem są wdrożenia EZD RP w modelu kaskadowym. Jednostki realizujące zadania publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, np. urząd marszałkowski czy urząd miasta, mogą przystąpić do wdrożenia EZD RP w formule kaskadowej. Przyjmują wówczas rolę tzw. Podmiotu Wiodącego, której wybrani pracownicy tworzą Zespół Wdrożeniowy i przy współpracy z NASK poszerzają swoje kompetencje w zakresie koordynacji zarówno prac przygotowawczych do wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak i wdrożeń w podległych i nadzorowanych podmiotach.
Współpraca z NASK oraz zaangażowanie jednostek w kaskadowe wdrożenia EZD RP przyczyniają się do szybkiej i efektywnej elektronizacji większej liczby podmiotów publicznych oraz optymalizacji i ujednoliceniu procedur wewnętrznych.
Standardy bezpieczeństwa i legalności
W ramach wdrożenia EZD RP wymogiem jest spełnianie standardów bezpieczeństwa oraz zgodność z przepisami prawa w tym ochrony danych osobowych (RODO). Każda jednostka objęta wdrożeniem przeprowadza audyt bezpieczeństwa, dostosowuje polityki dostępu do dokumentów i definiuje procedury reagowania na incydenty.
Ważną częścią wdrożenia jest także zapewnienie zgodności ze standardami Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). Obejmuje to zarówno odpowiednie klasyfikowanie dokumentów i spraw, jak i długoterminowe zabezpieczanie plików w postaci cyfrowej.
System EZD RP nie zatrzymuje się na obecnym etapie rozwoju. W planach jest integracja z kolejnymi usługami cyfrowymi państwa, udostępnienie narzędzi do optymalizacji procesów, dostęp do mobilnej wersji aplikacji oraz nowego modułu analitycznego.
Cyfrowa Warszawa. Stolica wdraża EZD RP
Warszawa jest dobrym przykładem szerokiego wdrażania nowoczesnych rozwiązań e-administracji. W wyniku porozumienia zawartego na początku listopada br. między NASK a Urzędem m.st. Warszawy wkrótce 227 stołecznych jednostek organizacyjnych rozpocznie pracę w EZD RP. Wśród nich są m.in. straż miejska, szkoły, biblioteki.
Docelowo wdrożenie w modelu SaaS obejmie łącznie 1014 jednostek, co usprawni procesy kancelaryjne oraz obieg dokumentów w całej warszawskiej administracji. Dane będą przechowywane w krajowej chmurze, a urzędy nie poniosą kosztów licencyjnych ani chmurowych. Wdrożenia będą realizowane we wspomnianym modelu kaskadowym.