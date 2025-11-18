Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o przyszłości polskiej energetyki bez uprzedzeń i ideologicznego entuzjazmu. Organizatorzy podkreślają, że chcą przywrócić równowagę w debacie publicznej, stawiając na analizę ekonomiczną, racjonalne argumenty i szacunek dla różnych punktów widzenia.

Dotychczasowe dyskusje o transformacji energetycznej często podążały utartym torem politycznej poprawności, w której węgiel przedstawiano głównie jako problem, a odnawialne źródła energii jako jedyne dopuszczalne rozwiązanie. „Dobitnie 2025” to próba powrotu do rozmowy o realnych możliwościach i zagrożeniach stojących przed Polską w kontekście unijnej polityki klimatycznej, globalnej rywalizacji technologicznej i potrzeb krajowej gospodarki.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. kwestie:

wpływu polityki klimatycznej UE na konkurencyjność polskiego przemysłu,

zgodności implementacji unijnych regulacji z Konstytucją RP,

przyszłości atomu, węgla i innych źródeł energii w miksie energetycznym,

wyzwań stojących przed polityką rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W gronie prelegentów znajdą się m.in.:

● Tomasz Wróblewski – prezes Warsaw Enterprise Institute,

● prof. Przemysław Zbierowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

● prof. Tomasz Grosse – socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego,

● prof. Maciej Chorowski – energetyk z Uniwersytetu Wrocławskiego

● prof. Ziemowit Malecha – inżynier środowiska z Uniwersytetu Wrocławskiego

● Dominik Kolorz – przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,

● Sławomir Wołyniec – CEO Grupy Altum Sp. z o.o., prezes EC Zagłębie Dąbrowskie Sp. z o.o.

Konferencję poprowadzą:

Wiktor Świetlik – publicysta, redaktor naczelny Dobitnie.pl, ekspert Instytutu Staszica,

Mariusz Staniszewski – dziennikarz i komentator gospodarczy,

Paweł Przychodzeń – menedżer i prawnik (Dobitnie.pl), wcześniej m.in. wiceprezes PGNiG Termika.

Miejsce wydarzenia – Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu – nie jest przypadkowe. Symbolicznie łączy tradycję polskiego górnictwa z dyskusją o przyszłości energetyki i przemysłu. To właśnie tam uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak pogodzić potrzebę transformacji z utrzymaniem konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Konferencja jest objęta patronatem medialnym „Dziennika Gazety Prawnej” oraz partnerów z sektora mediów i organizacji eksperckich.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę: https://polskanastepnykrok.pl/