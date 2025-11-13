W związku z wnioskami kierowanymi do Narodowego Banku Polskiego, mając również na względzie uzasadnione zainteresowanie publiczne, poniżej prezentujemy dane dotyczące wynagrodzeń (z uwzględnieniem m.in. nagród i premii) osób wchodzących w skład Zarządu NBP:
|Nazwisko i imię
|Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2024 roku
|SZAŁAMACHA PAWEŁ
|941 525,91 zł
|SURA RAFAŁ
|930 636,35 zł
|POGONOWSKI PIOTR
|922 646,45 zł
|GAJĘCKA MARTA
|837 594,50 zł
|SOBOŃ ARTUR
|823 942,42 zł
|MUCHA PAWEŁ
|372 091,55 zł
