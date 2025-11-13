Nazwisko i imię Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2024 roku
SZAŁAMACHA PAWEŁ 941 525,91 zł
SURA RAFAŁ 930 636,35 zł
POGONOWSKI PIOTR 922 646,45 zł
GAJĘCKA MARTA 837 594,50 zł
SOBOŃ ARTUR 823 942,42 zł
MUCHA PAWEŁ 372 091,55 zł