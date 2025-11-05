W rozmowie w studiu DGP Marek Górski wyraźnie zaznaczył różnicę pomiędzy byciem słuchanym a byciem wysłuchanym przez stronę rządową.
Kilkaset propozycji deregulacji
Przykładów nie trzeba szukać daleko – wystarczy przyjrzeć się procesowi deregulacji, któremu patronuje obecny rząd.
– Od wielu lat wskazywaliśmy rządowi przepisy, które stanowią barierę dla rozwoju biznesu. Zespół deregulacyjny pod przewodnictwem Rafała Brzoski, do którego należała także Konfederacja Lewiatan, przekazał kilkaset propozycji rozwiązań problemów. Chodzi o to, by pokonywać absurdy legislacyjne i eliminować je z procesu prawnego – powiedział Marek Górski.
Rząd szykuje zmiany podatków
Na ile władza jest gotowa, aby rzeczywiście przychylić się do rozwiązań prawnych, proponowanych przez przedsiębiorców?
– W ostatnich latach byliśmy przyzwyczajeni do nagłych zmian podatkowych. Nie może tak być, przedsiębiorca musi wiedzieć co go czeka. Wcześniej, zgodnie z tzw. konstytucją biznesu, vacatio legis trwało 6 miesięcy. Niestety, obecne Ministerstwo Finansów nie przestrzega tej zasady. Rząd już teraz wprowadza zmiany podatkowe, które zostaną prawdopodobnie podpisane przez prezydenta w listopadzie. Zatem my jako przedsiębiorcy będziemy mieć tylko miesiąc na to, by się przygotować – powiedział Marek Górski.
