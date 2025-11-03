Finalizacja transakcji nastąpiła 1 października 2025 roku, zgodnie z porozumieniem dodatkowym do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów podpisanej w listopadzie 2024 r.

MERCOR Light&Vent - kontynuacja ekspertyzy w biernych zabezpieczeniach przeciwpożarowych

Działalność w zakresie oddymiania i wentylacji pożarowej będzie kontynuowana przez spółkę MERCOR Light&Vent sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, która przejmuje dorobek, zespół i kompetencje rozwijane przez lata w Grupie MERCOR.

Połączenie z globalną strukturą Kingspan, otwiera przed spółką nowe możliwości inwestycyjne, badawcze i ekspansyjne. MERCOR Light&Vent zyskuje dostęp do międzynarodowego zaplecza technologicznego oraz nowych rynków, co ma umożliwić dalsze doskonalenie rozwiązań w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej.

Transakcja pozwoli na wzmocnienie pozycji marki na europejskim rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu polskiego know-how i zaplecza produkcyjnego. MERCOR Light&Vent pozostaje istotnym graczem w sektorze biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a jednocześnie korzysta z potencjału i skali globalnego partnera.

MCR - Technologie Bezpiecznego Jutra

Równolegle do finalizacji transakcji z Kingspan, MERCOR zrealizował transformację strategiczną, w ramach której pozostała część działalności funkcjonuje obecnie pod nową marką: mcr. Nowa struktura obejmuje obszary związane z zabezpieczeniami konstrukcji budowlanych, aktywnym gaszeniem mgłą wodną, technologiami IoT, magazynami energii oraz systemami monitoringu i automatyki budynkowej. Marka mcr, której motto brzmi „Technologie Bezpiecznego Jutra”, symbolizuje kierunek rozwoju w stronę inteligentnych, ekologicznych i zintegrowanych rozwiązań ochrony przeciwpożarowej. Firma stawia na innowacje 4.0, rozwój własnych technologii oraz współpracę z ośrodkami naukowymi i przemysłowymi.

Jak podkreśla Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A., transformacja ta jest konsekwencją jasno określonej strategii: – Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, naszą intencją jest umacnianie pozycji w zakresie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji, drzwi i bram przeciwpożarowych, systemów aktywnego gaszenia oraz nowych źródeł energii. Marka mcr to nowy rozdział, który otwieramy z entuzjazmem i gotowością na przyszłość.

Strategiczna ewolucja

Przeprowadzona transakcja i towarzysząca jej restrukturyzacja Grupy MERCOR wpisują się w trend globalnych przemian w branży budowlanej i bezpieczeństwa pożarowego. Rosnące znaczenie zrównoważonego budownictwa, automatyzacji i energooszczędnych rozwiązań wymaga od firm elastyczności i koncentracji na innowacjach.

Podział działalności pomiędzy MERCOR Light&Vent a mcr stanowi przykład strategicznego zarządzania zmianą – umożliwia jednoczesny rozwój tradycyjnych kompetencji w obszarze wentylacji i oddymiania oraz inwestycję w nowoczesne technologie bezpieczeństwa i energetyki.

Dla inwestorów i rynku kapitałowego to sygnał, że MERCOR, zachowując stabilność finansową i pozycję lidera, buduje nową wartość poprzez dywersyfikację działalności i otwarcie na megatrendy przyszłości – od digitalizacji po zieloną transformację.