Jak poinformował operator systemu płatności mobilnych BLIK, wystąpiły czasowe problemy techniczne z działaniem usługi. „Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco” – przekazano na portalu X.
Nie podano szczegółów dotyczących zakresu utrudnień ani szacowanego czasu ich usunięcia.
BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł. (PAP)
pif/ mark/
