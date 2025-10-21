Najpierw TVN24 a potem money.pl podały informację, powołując się na zrzuty ekranów z systemów NBP, otrzymane od swoich informatorów, że Agata Kornhauser-Duda, żona byłego Prezydenta RP, miała zostać zatrudniona jako doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Biuro prasowe NBP zdementowało tę wiadomość. Jak podał money.pl, po kontakcie z Andrzejem Dudą zaprzeczyła jej również Małgorzata Paprocka, była szefowa kancelarii prezydenta.

Andrzej Duda w biznesie

Tymczasem wczoraj „Puls Biznesu” poinformował, że były prezydent został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu, ZEN.com. Komunikat w tej sprawie wydała również sama spółka. Jak poinformowano, międzynarodowa rada nadzorcza została powołana w kluczowym, posiadającym licencję na działanie w Unii Europejskiej podmiocie, UAB ZEN.COM. Rada ma kierować globalną ekspansją. Liczy ona trzy osoby, w jej skład weszli również: Dawid Rożek, twórca ZEN.com, który będzie stał na czele tego organu oraz dr Karolis Gudas, ekspert prawa europejskiego i regulacji transgranicznych. Rolą Andrzeja Dudy ma być wspieranie firmy w jej dialogu z międzynarodowymi regulatorami oraz partnerami strategicznymi.

Aplikacja ZEN.com ma między innymi upraszczać codzienne zakupy oraz podróże, umożliwiać cashback a także płatności w 28 walutach bez przewalutowań.