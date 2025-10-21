Wiele przedsiębiorstw wciąż nie ma strony internetowej, wizytówki online czy profili w social mediach, co negatywnie wpływa na zaufanie klientów do firmy i jej wiarygodność. WeNet alarmuje - brak obecności Twojej firmy w necie oznacza realną utratę klientów na rzecz konkurencji.

Grupa WeNet dla MŚP

W świecie opartym na technologii, gdzie zmiany zachodzą szybciej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebne są rozwiązania, które nadążają za nową rzeczywistością. Ambicją WeNet jest udostępnienie małym i średnim przedsiębiorcom najnowszych rozwiązań i technologii dotychczas zarezerwowanych dla większych biznesów. Grupa wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed MŚP, m.in. wprowadzając ofertę stron internetowych AI Ready – zaprojektowanych od podstaw w taki sposób, aby odpowiadały nowym sposobom wyszukiwania informacji i umożliwiały firmom zaistnienie w wielu kanałach (w tym wyszukiwarkach AI).Dzięki temu przedsiębiorcy, mogą skuteczniej docierać do klientów i tym samym wyprzedzać konkurencję.

Głównym celem kampanii jest uświadomienie lokalnym firmom, jak kluczowa dla ich rozwoju i przetrwania na rynku jest obecność online. W coraz bardziej konkurencyjnym środowisku brak strony internetowej, jej słaba jakość czy brak zaktualizowanych informacji oznaczają realną utratę klientów, których najprawdopodobniej przejmie konkurencja.

„Strona internetowa to dziś podstawowa wizytówka firmy. Jeśli jest przestarzała, nieaktualna, nie działa lub w ogóle jej nie ma, klienci po prostu pójdą do konkurencji. Znajdą kogoś innego w necie. A przecież nikt nie chce tracić potencjalnych klientów, zwłaszcza że dziś zdobywa się ich coraz trudniej. Co więcej – nawet zadowoleni klienci przestają polecać, jeśli nie mają źródła, które mogliby podesłać znajomym” - mówi Joanna Plona, CEO Grupy WeNet.

Spoty reklamowe utrzymane w żartobliwym tonie przedstawiają codzienne sytuacje, w których bohaterowie chcą polecić innym firmę, z usług której są zadowoleni, ale nie mogą – bo firma nie ma strony internetowej, strona jest przestarzała albo nie działa prawidłowo. Komunikat jest jasny – nie masz dobrej i aktualnej strony – klienci znajdą kogoś innego w necie.

Rebranding WeNet

W kampanii wykorzystano nową identyfikację wizualną Grupy WeNet, która symbolizuje nowoczesne i biznesowe podejście do potrzeb klientów, dopasowane do dzisiejszego świata technologii.

„Rebranding WeNet to nie tylko nowa identyfikacja wizualna - to symbol naszej nowej strategii. Dzięki szerszemu portfolio produktów, wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu ich biznesu, umożliwiając im skuteczne konkurowanie na rynku. To jasna deklaracja obranego kierunku: technologia i innowacja nie są już luksusem, ale koniecznością dla każdego, kto chce rozwijać swoją firmę i skutecznie budować przewagę nad konkurencją, czy to lokalną czy globalną. Jako WeNet chcemy towarzyszyć przedsiębiorcom na tej drodze i zapewniając odpowiednio dobrane rozwiązania - od stron zaczynając, na narzędziach do wspierania operacji biznesowych kończąc. Robimy to, by właściciele biznesów mogli skupić się na tym co dla nich najważniejsze – na prowadzeniu i rozwoju swojej firmy” – podsumowuje Joanna Plona.

Grupa WeNet dostarcza rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby przedsiębiorców — od tworzenia stron internetowych i sklepów e-commerce, przez marketing online, po kompleksowe wsparcie w prowadzeniu firmy – narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, kalendarz wizyt, zarządzanie magazynem czy codzienne operacje biznesowe.

Za realizację spotów odpowiadają uznani twórcy z branży, reżyserem spotu jest Marcin Pucyk. Jego kreatywne projekty były wielokrotnie nagradzane, m.in. BRONZE DRUM na Międzynarodowym Festiwalu Kreatywności Golden Drum, a także zdobywały najwyższe wyróżnienia na prestiżowych festiwalach, takich jak Grand Prix Effie czy Cannes Lions. Za koncepcję kreatywną odpowiada agencja SPOT AND DOT, produkcję spotów studio Truskavka, natomiast planowanie i zakup mediów agencja Sales&More.

„Zależało nam na najwyższej jakości, dlatego do współpracy zaprosiliśmy najlepszych. Połączenie kreatywności, doświadczenia i profesjonalnego podejścia zaowocowały ciekawą, wyróżniającą się i przyciągającą uwagę kampanią. Połączenie oryginalnego insightu, ze świetnym spojrzeniem reżysera, poczuciem humoru i doskonałym castingiem, dało efekt, który przewyższył nasze oczekiwania” – dodaje Elżbieta Piotrowska – Krzak, odpowiadająca za marketing w WeNet.

Kampania obejmuje emisję 30-sekundowego spotu w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych oraz 30- i 15-sekundowych materiałów filmowych online. Wykorzystane zostały różnorodne formaty: wideo, display, search, content marketing oraz mailingi, zapewniając szeroki zasięg i efektywne dotarcie.