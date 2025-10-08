Jakie kolory wykorzystać w jesiennych stylizacjach?

/> />

Jesienne kolory są charakterystyczne, ponieważ nawiązują do barw liści spadających z drzew. To ciepłe, stonowane odcienie, takie jak kolory ziemi oraz brązy, w tym karmel, czekoladowy brąz czy oliwkowa zieleń. Znakomicie uzupełniają je głębsze barwy, takie jak bordo, czerwień, burgund czy kolor śliwkowy, nadające stylizacjom damskim wyrazistości. Stroje możesz ożywiać akcentami w musztardowej żółci, złocie lub miedzianym połysku, które pięknie rozświetlają look.

Nie przepadasz za ciepłymi kolorami? Spokojnie, modne stylizacje na jesień robią też wrażenie w odcieniach szarości, khaki i chłodnych brązach.

Ciepłe i stylowe materiały idealne na jesień

Wełna – naturalna, miękka i bardzo ciepła, idealna na płaszcze, swetry czy marynarki.

– naturalna, miękka i bardzo ciepła, idealna na płaszcze, swetry czy marynarki. Kaszmir – luksusowy i bardzo przyjemny w dotyku, powstają z niego swetry, szale i eleganckie okrycia.

– luksusowy i bardzo przyjemny w dotyku, powstają z niego swetry, szale i eleganckie okrycia. Moher i alpaka – lekkie, puszyste, a jednocześnie doskonale izolujące przed zimnem tworzywa.

– lekkie, puszyste, a jednocześnie doskonale izolujące przed zimnem tworzywa. Tweed i flanela – klasyka jesiennej garderoby, eleganckie i trwałe, odpowiednie na spodnie, marynarki i płaszcze.

– klasyka jesiennej garderoby, eleganckie i trwałe, odpowiednie na spodnie, marynarki i płaszcze. Skóra i zamsz – wykonuje się z nich kurtki, spódnice, torebki czy buty.

– wykonuje się z nich kurtki, spódnice, torebki czy buty. Aksamit i sztruks – modne, miękkie i przyjemne w noszeniu, nadają jesiennym stylizacjom retro sznyt.

Must have w jesiennej garderobie

/> />

Dzięki kilku podstawowym ubraniom skomponujesz wiele różnych zestawów. Co powinno trafić do Twojej szafy lub co możesz wykorzystać, jeśli już masz to w swojej szafie? Na pewno wełniany jesienny płaszcz o klasycznym kroju. Najlepiej taki w kolorze karmelowym, beżowym, czarnym, szarym lub brązowym, które można znaleźć na: https://answear.com/h/plaszcze-brazowe. To ponadczasowe, pasujące do wszystkiego okrycie wierzchnie. W cieplejsze jesienne dni dobrze spisze się lżejszy trencz lub skórzana kurtka przejściowa. Na pewno przyda Ci się także sweter o fasonie oversize, miękki, wygodny, najlepiej z wełny lub kaszmiru. Możesz wybrać kardigan, model wkładany przez głowę lub dekoltem w serek.

Zaopatrz się również w spodnie z wysokim stanem – mogą być to jeansy lub model z materiału, np. z wełnianej flaneli. Taki element garderoby pasuje zarówno do jeansów, jak i spódnicy. Modne w tym sezonie są także ciepłe sukienki swetrowe. Ponadto potrzebujesz spódnicy z grubego materiału o długości mini lub midi.

Dodatki, które dopełniają jesienną stylizację

Botki na obcasie w kształcie klocka lub płaskie kozaki, jak np. oficerki to niezawodny wybór, bo pasują zarówno do spodni, jak i sukienek, a przy tym są wygodne w noszeniu. Skórzana torebka w neutralnym kolorze sprawdzi się w każdej sytuacji, dodając klasy codziennym zestawom. Pamiętaj też o akcesoriach. Kapelusz filcowy, rękawiczki, opaska na włosy czy beret podkreślą charakter jesiennej stylizacji damskiej i nadadzą jej modowe wykończenie. Strój uzupełnij ciepłym, wełnianym szalikiem lub chustą.

Stylizacje jesienne na co dzień

Casualowy szyk

Klasyczne jeansy w zestawieniu ze swetrem oversize i botkami na niewielkim obcasie tworzą look, który jest jednocześnie komfortowy i stylowy. Jeśli chcesz dodać całości bardziej kobiecego charakteru, dodaj do niego płaszcz o prostym kroju i dużą torbę shopper, która pomieści wszystkie potrzebne rzeczy.

Streetwear z kurtką lub płaszczem z kapturem

Jeśli lubisz luz, postaw na stylizację z jeansami, ciepłą bluzą, legginsami i sneakersami. Na wierzch załóż cienką kurtkę puchową lub krótki płaszcz z kapturem, taki jak: https://answear.com/h/plaszcze-z-kapturem-damskie, długi kolorowy szalik oraz czapkę z daszkiem lub beanie z wełny merino. To strój idealny na uczelnię czy weekendowy spacer. Zamiast sportowych butów możesz też wybrać masywne botki w stylu combat boots, które są jednym z najmocniejszych trendów sezonu.

Look glamour z mini

Wybierz spódnicę mini z wełny, np. w kratę i dodaj do niej grube kryjące rajstopy. Na górę załóż sweter z krótkim rękawem, a w zimne dni golf z długim rękawem. Do mini warto dobrać kozaki za kolano lub oficerki. Całość uzupełnij płaszczem o kroju oversize, np. w modnym czerwonym kolorze. Ciekawe modele znajdziesz m.in. tutaj: https://answear.com/h/plaszcze-czerwone.

Elegancki look na chłodniejsze dni

Moda jesienna sprzyja noszeniu ciepłych, miękko opływających sylwetkę dzianinowych sukienek. W połączeniu z kozakami za kolano tworzą elegancki, ale komfortowy zestaw, który podkreśla figurę i optycznie wydłuża nogi. Jeśli stawiasz na minimalistyczne stroje, wybierz prostą sukienkę w neutralnym kolorze, a miłośniczki odważniejszych zestawów, mogą zdecydować się na sukienkę w odcieniu burgundy, musztardowej żółci lub butelkowej zieleni. Do takiego zestawu dodaj delikatną biżuterię, np. złote kolczyki i zegarek. Dla podkreślenia talii możesz założyć szeroki pasek ze skóry.