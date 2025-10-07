Do udziału w akcji zachęcają organizatorzy i partnerzy, a wśród nich Lidl Polska, który po raz kolejny wspiera kampanię. W ponad 950 sklepach sieci można usłyszeć spoty głosowe, a w gazetkach promocyjnych znaleźć materiały edukacyjne.

Dzieciństwo bez przemocy

W 2024 roku co piąty Polak był świadkiem stosowania kar fizycznych wobec dziecka. Wśród osób z takim doświadczeniem aż 28% nie zareagowało w żaden sposób – wynika z Barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce 2024, badania przeprowadzonego przez Ipsos i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. To właśnie z myślą o ochronie dzieci ruszyła druga edycja kampanii Dzieciństwo bez przemocy.

Inicjatywa rozpoczęła się 6 października, a zakończy się 19 listopada br., który jest Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci. Akcja angżuje do działania instytucje oraz firmy w całej Polsce. W kampanii bierze również udział Lidl Polska, jako jedyny partner z branży spożywczej. Wśród podstawowych fundamentów strategii sieci jest aktywne uczestnictwo w dialogu oraz promocja zdrowia – również psychicznego.

Wsparcie Lidl Polska

– Z całego serca dziękujemy firmie Lidl Polska za to, że już po raz drugi włączyła się w naszą akcję. Nasze partnerstwo pokazuje, że razem możemy zrobić coś naprawdę ważnego. Wierzymy, że dzięki tej współpracy uda się dotrzeć z przekazami kampanii do tysięcy dorosłych, od których zależy dobrostan dzieci. Razem z Lidl wspieramy dzieciństwo mocy bez przemocy i pokazujemy, że współpraca ma ogromne znaczenie – dodaje Monika Sajkowska, Liderka kampanii Dzieciństwo bez przemocy.

Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy – hasło akcji będzie można usłyszeć przez 6 tygodni we wszystkich, ponad 950 sklepach. Spot kampanii podkreśla, że żadne dziecko nie powinno doświadczać przemocy, a szczęśliwe dzieciństwo dodaje dzieciom moc. Wszelkie informacje dotyczące akcji zostaną również umieszczone w sklepowych gazetkach. Dodatkowo w ramach współpracy z Fundacją sieć poinformuje o kampanii ponad 29 000 pracowników. Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie internetowej dziecinstwobezprzemocy.pl.

– Troska o bezpieczną przyszłość najmłodszych jest dla nas w Lidl Polska kluczowa. Dlatego po raz kolejny z dumą i zaangażowaniem włączamy się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Jej głównym celem jest skuteczne przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom wobec dzieci oraz budowanie dla nich bezpiecznych środowisk. Mamy nadzieję, że nasz udział zwiększy zasięg akcji i pomoże dotrzeć z tym ważnym przesłaniem do jeszcze szerszego grona odbiorców – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska.

Lidl Polska aktywnie angażuje się w akcje, które kierowane są do dzieci i młodzieży. Jedną z nich jest program „Szkoły Pełne Talentów”, który już po raz czwarty wspiera najmłodszych w doskonaleniu swoich umiejętności. Klienci sieci robiąc zakupy otrzymują specjalne vouchery – Talenciaki, które przekzują placówkom edukacyjnym, a Lidl Polska dostarcza im sprzęt i nowoczesne materiały dydaktyczne. Firma organizuje także liczne akcje charytatywne, w które mogą się zaangażować rodziny z dziećmi.