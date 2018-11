Szefowa MPiT, która przebywa w poniedziałek z wizytą w Brukseli spotyka się z unijną komisarz ds. handlu Cecilią Malmström oraz bierze udział w konferencji wysokiego szczebla na temat jednolitego rynku The Single Market as a Driver of Investment in Europe.

Rozmowy z przedstawicielami europejskich instytucji, jak podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, dotyczyć będą przede wszystkim "relacji handlowych na linii UE-USA i reformy Światowej Organizacji Handlu".

"To tematy istotne dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki" – powiedziała minister Emilewicz, która ma poruszyć te kwestie podczas rozmowy z komisarz Malmström. "Polska popiera stanowisko Komisji Europejskiej w dyskusji na temat reformy WTO, która musi być skorelowana z reformą całego systemu, by poradzić sobie z bieżącymi wyzwaniami w handlu międzynarodowym" - podkreśliła Emilewicz. Według niej w stosunkach UE-USA strategia małych kroków jest bardziej skuteczna i "pozwoliłaby na szybsze rozwiązanie problemów".

Jak zaznaczyła szefowa MPiT jednolity rynek UE jest jednym z największych europejskich osiągnięć. "Jednak brak odpowiednich działań może doprowadzić do tego, że Europa nie nadąży za zmianami zachodzącymi w światowej gospodarce, związanymi m.in. z czwartą rewolucją przemysłową" – zaznaczyła Emilewicz.

Według niej budując jednolity rynek, "UE powinna być zjednoczona, ale respektować różne potrzeby państw członkowskich".