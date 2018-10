Według raportu agencji badawczej Morar Consulting, zleconego przez Polycom, globalnie już blisko ⅔ pracowników ma możliwość pracy z dowolnego miejsca. Co istotne, ta tendencja wciąż wzrasta i coraz więcej osób – także w Polsce – wyraża zainteresowanie taką formą pracy. Jak sprawić, by współpraca między pracownikami pracującymi poza biurem była efektywna? Odpowiedzią jest nowoczesna technologia, a w szczególności – rozwiązania wideokonferencyjne.



Rola współpracy



Rola relacji międzyludzkich jest nieoceniona w biznesie. Dobre stosunki między pracownikami wpływają na większą produktywność, a także kreatywność. Nikogo nie trzeba przekonywać, że praca zespołowa najczęściej niesie ze sobą zdecydowanie więcej korzyści niż ta indywidualna. Dzięki rozwiązaniom wideokonferencyjnym pracownicy rozproszeni po całym świecie mogą współpracować ze sobą tak, jakby znajdowali się tuż obok siebie.



Poznajmy się



Trudno nawiązać relacje z osobami, których nie mieliśmy okazji spotkać twarzą w twarz. Konwersacja mailowa, a nawet telefoniczna, nigdy nie zastąpi ujrzenia twarzy drugiej osoby podczas rozmowy. Dzięki rozwiązaniom wideokonferencyjnym można o wiele skuteczniej budować trwałe relacje biznesowe.



Rola komunikacji niewerbalnej



Narzędzia wideokonferencyjne umożliwiają nawiązanie między rozmówcami komunikacji niewerbalnej – mowy ciała, która wyraża się między innymi przez gesty, mimikę, kontakt wzrokowy, a także wygląd zewnętrzny. Te wszystkie czynniki pozwalają na wzajemne zrozumienie oraz budowę atmosfery zaufania.



Nowa jakość spotkań biznesowych



Dzięki możliwościom, które niesie ze sobą wideokonferencja, spotkania biznesowe mogą osiągnąć nowy poziom profesjonalizmu. Uczestnicy takich spotkań, widząc się nawzajem, o wiele bardziej angażują się w poruszane tematy, są bardziej skupieni i efektywni. W przypadku firm działających globalnie mamy dodatkowy bonus – możemy “zwiedzić” biura kontrahentów z całego świata.



Kiedy pozostają wątpliwości



Wiele osób wciąż nie jest przekonanych do rozwiązania, jakim jest wideokonferencja. Niektórzy martwią się o jakość połączeń – odstrasza ich perspektywa opóźnienia emisji, zakłóceń i innych czynników, na które nie mają wpływu. Są też osoby, które wolą pozostać przy telekonferencji, która pozwala im na większy multitasking – wykonywanie innych zadań podczas rozmowy. Dla dobra relacji biznesowych warto jednak skupić się wyłącznie na naszych rozmówcach. Dzięki wideokonferencji możemy w pełni okazać im naszą uwagę.



Istotna rola technologii



Obawy dotyczące jakości połączeń wideokonferencyjnych nie są bezpodstawne. Aby ich uniknąć, warto wybrać najlepszy sprzęt. Na wyróżnienie zasługuje oferta firmy Polycom, która już od lat jest liderem w obszarze rozwiązań tele- i wideokonferencyjnych w jakości HD. Narzędzia takie jak Immersive Telepresence pozwalają wychwycić nawet najdrobniejsze niuanse rozmowy i zwiększyć produktywność niezależnie od lokalizacji.