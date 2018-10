„W tych ankietach pytamy o to, co państwo sądzą o wprowadzanych z myślą o przedsiębiorcach zmianach, uproszczeniach przepisów” – mówiła Małgorzata Oleszczuk. „Te zmiany odbywają się w dialogu, a owe ankiety są jego częścią. To, co państwo piszą w nich, skrzętnie odnotowujemy i bierzemy pod uwagę" - zapewniła.

Ankiety są zbierane zarówno podczas odbywających się w wielu miastach konferencji, jak również na stronie internetowej przedsiębiorczości.parp.gov.pl

„Konstytucja Biznesu to dopiero początek upraszczania przepisów dla firm i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej” – mówił podczas środowego spotkania z przedsiębiorcami w Tarnowie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

„Współautorami tych zmian są sami przedsiębiorcy” – mówił wiceminister Ociepa. „Udało się nam doprowadzić do tego, że to oni współtworzą przepisy, które ich dotyczą. Najważniejszym wyzwaniem jest jednak zmiana mentalności urzędników, nastawienia administracji publicznej do przedsiębiorców. My jako administracja publiczna musimy to nastawienie zmienić" - podkreślił.

"To jest symboliczne, że na tych konferencjach, które dla państwa organizujemy, są m.in. przedstawiciele urzędów skarbowych i ZUS, służąc państwu radą. To jest sygnał, że jesteśmy do państwa dyspozycji, to jest przesłanie do administracji państwowej, że tak mamy działać, że mamy traktować przedsiębiorców jako partnerów, być do ich dyspozycji. Przedsiębiorcy są współgospodarzami naszego państwa, to od nich zależy rozwój gospodarczy Polski” - deklarował Ociepa.

Według wiceszefa resortu przedsiębiorczości jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian – przez Konstytucję Biznesu – jest zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, do której mają stosować się m.in. urzędy skarbowe. Wprowadzane rozwiązania – jak zapewnia Ociepa – mają docelowo przywrócić zasadę przyjętą w słynnej ustawie ministra Wilczka (doprowadziła ona do prawdziwego cudu gospodarczego – powstania w ciągu kilku lat 2 mln firm) sprzed prawie 30 lat: „To, co nie jest zabronione, jest dozwolone”.

„W ubiegłym roku Krajowa Administracja Skarbowa przeszła reorganizację, która wpisuje się w Konstytucję Biznesu i działania ministerstwa przedsiębiorczości” – powiedziała podczas tarnowskiej konferencji Małgorzata Kałuba, wicedyrektor ds. zarządzania Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. „Urzędy administracji skarbowej mają zmienić się z organu represyjnego wobec przedsiębiorców w organ obsługowy, który służy im pomocą w wypełnianiu obowiązków podatkowych. Zmiana mentalności urzędników jest procesem długotrwałym, ale ten proces już trwa, rozpoczęliśmy go. To spotkanie jest jego częścią”.

Podczas konferencji organizowanych przez PARP i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii po części ogólnej zaproszeni przedsiębiorcy mogą skonsultować się, zgłaszać się ze swymi problemami do ekspertów Ministerstwa Finansów, ZUS, PARP itd. Są też zachęcani do zadawania pytań prelegentom konferencji i wypełniania ankiet.

Spotkanie w Tarnowie było 70. z rzędu w ramach odbywających się w całym kraju konferencji dla małych i średnich przedsiębiorców, organizowanych przez resort przedsiębiorczości i PARP pod hasłem „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”.