„Konstytucja Biznesu, podobnie jak inne liczne ułatwienia dla przedsiębiorców, przygotowane przez mój resort, zawiera rozwiązania, których domagali się przedsiębiorcy, a oni wiedzą, czego im potrzeba. Rzetelnie konsultowaliśmy ją na wszystkich etapach prac legislacyjnych i na bieżąco monitorujemy efekty tych przepisów” – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii.

Jak zaznaczyła, przedstawiciele administracji skarbowej (również tej regionalnej) czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to "punkty pierwszego kontaktu" dla przedsiębiorców.

Emilewicz: podczas spotkań w terenie przedsiębiorcy chwalą ulgę na start i działalność nierejestrową

"Kiedy mówimy, że w Konstytucji Biznesu zostały zapisane takie zasady, jak: klauzula pewności prawa; co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone; rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, to gdy zostaje to powtórzone przez pracownika ZUS-u czy skarbówki, to ma zupełnie inną moc, niż kiedy to mówi minister" - podkreśliła.

Według minister Emilewicz do tej pory w całej Polsce odbyło się ok. 50 takich spotkań promujących Konstytucję Biznesu, a w planach jest jeszcze 30. W sumie do tej spory spotkaliśmy się już z ponad 3 tysiącami przedsiębiorców z całej Polski – dodała.

Jak wyjaśniła, spotkania z przedsiębiorcami odbywają się nie tylko w miastach wojewódzkich, ale głównie w mniejszych miejscowościach. "Wychodzimy z założenia, że w dużych miastach dyfuzja wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań prawnych dla biznesu postępuje nieco szybciej. A polski mały i średni biznes jest też w Polsce powiatowej, gminnej i przede wszystkim tam staramy się docierać" - powiedziała.

Dodała, że bardzo dobrze przyjmowana jest ulga na start, czyli pas startowy dla firm - sześć miesięcy bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. "Drugie rozwiązanie, które cieszy się dużym zainteresowaniem, to działalność nierejestrowa" - relacjonowała.

Jak przekazała, z tych spotkań wynika też, że przedsiębiorcy bardzo dobrze oceniają radykalne obniżenie CIT-u, czyli kolejną zmianę, która została wprowadzona w ramach tzw. piątki Morawieckiego. "Chwalony jest jeden rachunek w ZUS - czyli to, że firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione mogą opłacać wszystkie składki jednym przelewem, a nie, jak dotąd, kilkoma, na indywidualny numer rachunku składkowego" – dodała Jadwiga Emilewicz.

Minister przyznała, że przedsiębiorcy zadają też wiele pytań. "Staramy się na nie odpowiadać na bieżąco, a w przypadku zapytań bardzo szczegółowych, zbieramy je i odpowiedzi są później dostępne na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub przekazywane bezpośrednio" - mówiła.

Według niej na spotkaniach pojawiają się też sugestie nowych rozwiązań - np. czy skoro rząd obniżył CIT, to mali przedsiębiorcy i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy rozliczają się w ramach PIT, też mogą liczyć na obniżki.

Zapytana o – powołanego na mocy Konstytucji Biznesu - Rzecznika MŚP, minister Emilewicz odpowiedziała: "Rzecznik już pracuje, już interweniuje, jest w kontakcie z przedsiębiorcami. Z tego co wiem, finalizowane są kwestie wynajmu jego biura w Warszawie. Na dniach będzie więc miał już tabliczkę z adresem. Powoływani są regionalni pełnomocnicy rzecznika w wielu miastach w Polsce. Już Funkcjonuje Rada Przedsiębiorców, którą powołał Rzecznik".