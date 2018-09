Minister uczestniczył w panelu poświęconemu wyzwaniom gospodarczym dla Polski i Podkarpacia.

Zdaniem Kwiecińskiego najważniejszą rzeczą związaną z innowacjami są kadry.

Drugą ważną rzeczą w budowaniu innowacji jest, według ministra, „przestawienie gospodarki na tory innowacji”. „Trzeba zarażać innowacyjnością, trzeba przekonać przedsiębiorców do myślenia w kategoriach innowacji” – dodał.

W ocenie ministra nakłady na innowacje w Polsce rosną, bo rząd zwrócił uwagę na problem małych środków przeznaczanych na ten cel.

Przypomniał, że zmienia się również otoczenie prawne dla firm, które przeznaczają pieniądze na badania i rozwój. „Te przepisy weszły w tym roku i ich efekt odczujemy w najbliższej przyszłości” – dodał.

Kwieciński przyznał, że większe pieniądze na innowacje wiążą się dla przedsiębiorców z większym ryzykiem.

„Do zmniejszenia tego ryzyka potrzebne jest odpowiednie otoczenie prawne i my to już robimy. Drugim czynnikiem zmniejszającym ryzyko są odpowiednie, specjalne, dedykowane programy finansowe. I my takie programy też mamy, wykorzystujemy do tego wsparcia również fundusze europejskie, żeby pokazać, że opłaca się inwestować w innowacje, w badania i rozwój” – mówił minister.

Jak zaznaczył Kwieciński, innowacje mogą powstawać nie tylko w sektorze prywatnym, ale i publicznym. Jego zdaniem sektor publiczny może „być ujściem” dla innowacji, które powstają w sektorze prywatnym. Jako przykład podał, wymianę przez samorządy pojazdów komunikacji miejskiej na autobusy elektryczne czy o napędzie na paliwa alternatywne.

Minister w kontekście najbliższych wyborów samorządowych, wskazał, że do rozwoju gospodarczego kraju potrzebna jest także współpraca.

„Współpraca rządu i samorządu jest potrzebna i to niezależnie, jakie barwy ma samorząd, bo tam barwy są różne, partyjne, czasami bezpartyjne, ale ta współpraca jest konieczna, aby gospodarka się rozwijała” – dodał.

Kwieciński podkreślił, że dla rządu ważne jest również wzmocnienie marki polskich firm za granicą.

„Polskie marki nie są obecne za granicą. One muszą się pojawić i dla nas to silne wyzwanie. Postawienie na ekspansję zagraniczną to budowanie silnych marek. Nie w oparciu o spoty w CNN, bo to nie powinno być elementem budowania pozycji naszego kraju, tylko silne marki polskie” – zaznaczył.

Minister mówił także o administracji skarbowej, która jak podkreślił, musi być partnerem dla przedsiębiorstwa. „Chciałbym, aby to podejście administracji skarbowej się zmieniło, bo państwo ma podatki od przedsiębiorców i trzeba o tym pamiętać” – mówił.