Historia Grupy Polmlek rozpoczyna się w Gąsewie – niewielkiej wsi położonej w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. Znajdował się tam punkt skupu mleka. Wspólnicy Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki, postanowili przejąć niewielki interes – już wtedy dostrzegając potencjał branży mleczarskiej na polskim rynku. Najpierw prowadzili obrót mlekiem w proszku i kazeiną – najważniejszym białkiem mleka, stanowiącym około 3/4 wszystkich zawartych w nim białek.



Później historia rozwoju Grupy Polmlek toczyła się bardzo szybko. Charakteryzowała się przejęciami kolejnych zakładów m. in. w Gościnie, Mławie, czy Makowie Mazowieckim. Obecnie według oficjalnych informacji spółki Grupa Polmlek jest czołową tak dużą w 100% polską firmą o prywatnej strukturze właścicielskiej.

Przełomowe momenty w historii marki



Kamieniem milowym w historii Grupy Polmlek było przejęcie w 2002 roku mleczarni w Lidzbarku Warmińskim, która produkuje sery pod znaną marką WARMIA. Rozpoznawalna przez Polaków silna marka serów dojrzewających stała się dla właścicieli trampoliną do rozszerzania gamy produktów pod szyldem Polmleku. Obecnie dzięki zróżnicowanemu asortymentowi Grupa Polmlek jest jednym z liderów na rynku nabiału w Polsce. Znajdziemy w jej ofercie produkty takie jak: sery, mleko, śmietana, masło, słodkie desery na bazie mleka, jogurty, mleko w proszku, serwatka w proszku, białko serwatkowe dla sportowców (WPC) i inne, także ekologiczne produkty.



W 2013 roku grupa przetworzyła 770 milionów litrów mleka. W tym samym roku dochód ze sprzedaży we wszystkich zakładach wyniósł około 2,5 mld złotych, by kilka lat później obroty wzrosły do 3,6 mld złotych.

Innowacyjne pomysły wdrażane na polskim rynku



Aby zobrazować rozmiary spółki - obecnie zatrudnia ona ponad 2500 osób w 7 zakładach produkcyjnych. Inwestowanie w fabryki to także szansa na rozwój dla danego regionu – miejsca pracy, czy także stały skup mleka od lokalnych rolników. Dzięki inwestycjom Polmleku zyskują nie tylko jego właściciele, ale także lokalne społeczności.



Właściciele grupy Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki aktywnie poszukują nowych sposobów na rozwój branży, także w drodze pozyskiwania unijnych środków – dzięki temu mieli możliwość zakupu dodatkowych maszyn, rozpoczęcia produkcji nowych przetworów mlecznych, usprawniając tym samym pracę w swoich zakładach. Inwestycje te przełożyły się na efektywność pracy w zakładach spółki.



Największą jak dotąd inwestycją była budowa nowej fabryki w Lidzbarku Warmińskim. To jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa koncentratu białek serwatkowych (WPC) i cukru mlecznego (laktozy) w Europie. Fabryka w Lidzbarku jako jeden z największych tego typu obiektów w Europie, dzięki czemu pozwala na zupełnie nowe zagospodarowanie poszczególnych składników mleka.

Innym dość śmiałym krokiem było przejęcie w 2015 roku AGROS NOVA, który posiada w swoim asortymencie znane marki sokowe: Fortuna, PYSIO, Garden i Sonda.



Z kolei w 2019 roku rusza nowe badawczo-rozwojowe centrum Polmlek. Wartość inwestycji to 72 mln złotych, z czego 29 milionów pochodzi z resortu rozwoju.



„Mamy sporo nowych pomysłów na ekspansję Grupy Polmlek. Planujemy już kolejne przejęcia.” – mówi Andrzej Grabowski – współwłaściciel Grupy Polmlek.



