Na początku czerwca minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zaproponowała na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców kandydaturę Adama Abramowicza. Jej zdaniem dobrą okazją do powołania rzecznika jest 21 czerwca, kiedy przypada Dzień Przedsiębiorcy.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest on powoływany przez premiera na wniosek ministra przedsiębiorczości i technologii. Pierwszym krokiem w tej procedurze są konsultacje wskazanej przez ministra kandydatury na to stanowisko z pięcioma organizacjami pracodawców, które są reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Są to Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja "Lewiatan", Związek Pracodawców Business Centre Club oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Na wyrażenie swoich opinii organizacje mają 14 dni. Kolejnym etapem jest wniosek do premiera, który powołuje rzecznika na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba będzie mogła być rzecznikiem tylko przez jedną kadencję. Rzecznik jest gwarantem wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu.

Posłanka Maria Janyska podkreśliła na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na rzecznika, bowiem w przeszłości opowiadał się za projektami ustaw, które skutkują ograniczaniem praw i wolności przedsiębiorców. Janyska oceniła, że będzie to "kolejny rzecznik rządu ds. związków i relacji z przedsiębiorcami".

Jak przypomniała, Abramowicz głosował za podatkiem detalicznym nałożonym na jedną grupę przedsiębiorców, poparł koncepcję podatku bankowego, który spowodował że wzrosły koszty finansowe działalności przedsiębiorców oraz głosował za projektem „Apteka dla aptekarza”, który ograniczył możliwość prowadzenia apteki tylko i wyłącznie do osób, które są magistrami farmacji.

"Jesteśmy przeciwko politycznemu rzecznikowi, dlatego składamy na najbliższym posiedzeniu Sejmu projekt zmian ustawy o rzeczniku praw przedsiębiorców. Zmiana ta ma chronić przede wszystkim: swobody działalności gospodarczej i prawa przedsiębiorców" - mówiła Janyska. "Proponujemy, żeby rzecznikiem przedsiębiorców była osoba wskazana przez środowisko przedsiębiorców i powołana przez Sejm. W takiej sytuacji będziemy mieć gwarancję, że rzecznik ten będzie reprezentował przedsiębiorców, nie zaś polityczne interesy" - dodała.

Izabela Leszczyna (PO) podkreśliła, że "Abramowicz jest osobą, która wymyśla nowe podatki i chętnie nakłada je na przedsiębiorców". "Adam Abramowicz zawsze głosuje za podniesieniem podatków – w tej kadencji robił to kilkanaście razy" - zauważyła.

"Gdy były wprowadzane ustawy deregulacyjne, czyli takie, które bronią małych przedsiębiorców przed dużymi, poseł Abramowicz głosował przeciwko. Mimo wszystkim tym niekorzystnym działaniom, jest jedno przedsiębiorstwo, którego zaciekle bronił poseł Abramowicz – SKOKi" - zauważyła posłanka.

Resort przedsiębiorczości i technologii informował na początku czerwca, że Adam Abramowicz prowadził własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem Prezesem Zarządu Sieci Detalistów "Nasze Sklepy", która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. A także jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej.

Adam Abramowicz (PiS) jest członkiem m.in. sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.