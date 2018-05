"Zmniejszanie deficytu jest jasne. W zeszłym roku wynosił on 2,7 proc. (PKB), a w bieżącym i przyszłym roku będzie to jeszcze mniej. Dla Francji to koniec dziewięciu długich lat tej procedury" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie mają obowiązek wykazać się zdrowymi finansami publicznymi i spełnić dwa kryteria: deficyt budżetowy nie może przekraczać 3 proc. PKB, natomiast dług publiczny nie może być większy niż 60 proc. PKB.