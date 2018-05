Na ok. 811 mld dol. są wyceniane wszystkie światowe jednorożce, start-upy, z których każdy jest wart więcej niż 1 mld dol. – wynika z wyliczeń firmy CB Insights. W Europie jest ich 47 o średniej wartości 2,8 mld dol. 36 sprzedaje usługi klientom, 11 pracuje dla firm. Raport został opublikowany w 2017 r. Wtedy największymi firmami były Spotify, Skype i Zalando. Od tego czasu wiele z listy najpotężniejszych start-upów zmieniło już właściciela na korporacje z Chin lub USA.

Polska nie ma swoich reprezentantów na tej liście, jednak Łukasz Leśniak, współwłaściciel firmy Senfino, zajmującej się m.in. projektowaniem aplikacji mobilnych, twierdzi, że mamy szansę wykształcić start-up wart powyżej miliarda dolarów. – Mamy już kilka polskich jednorożców wycenianych na 1 mld zł. Jednak, by nasze spółki dołączyły do tego światowego grona, przed nami jest wiele pracy. Trzeba się skupić na wyprzedzaniu trendów, a nie szukać drugiego Skype’a czy Revoluta – komentuje. Do osiągnięcia przez polskie start-upy poziomu światowego potrzebne jest wsparcie państwa. – Chodzi o ułatwienia dla młodych, dynamicznie rozwijających się spółek, poprzez wsparcie inwestorów indywidualnych, aż po zaangażowanie spółek Skarbu Państwa czy edukację i wspieranie spółek na najwcześniejszych etapach ich rozwoju – dodaje.

Entuzjazmu nie kryje też Justyna Janicka, dyrektor operacyjny 1000 realities, firmy oferującej rozwiązania z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. – Moment, kiedy Polska doczeka się swojego jednorożca, nastąpi szybciej, niż myślimy. Rozwojowi innowacyjnych firm technologicznych sprzyja coraz bardziej rozbudowany ekosystem wsparcia dla start-upów i łatwiejszy dostęp do kapitału – mówi.

Zapał studzi jednak prezes organizacji Startup Poland Julia Krysztofiak-Szopa. Uważa, że rynek nie jest w stanie zaopatrzyć firm w odpowiednie fundusze. – Porównajmy kwoty: w Polsce ponad jedna trzecia inwestycji w start-upy nie przekroczyła 500 tys. zł. Z kolei średnia początkowa inwestycja w Europie to 700 tys. euro, a w Krzemowej Dolinie – 1,6 mln dol. – mówi. – Jakiego jednorożca da się wyhodować za pół miliona złotych, jeżeli na dobrego programistę trzeba dziś przeznaczyć minimum 200 tys. zł rocznie? – kończy.

Jutro w Katowicach rusza trzecia edycja European Start-up Days. Impreza gromadząca młode, dynamiczne firmy potrwa do środy.