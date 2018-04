Czy na oszczędzaniu w bankach Polacy wychodzą jak Zabłocki na mydle? Ogólne oprocentowanie na rachunkach bieżących i lokatach dla gospodarstw domowych wynosi zaledwie 0,9 proc. To wyraźnie mniej niż inflacja. Dodatkowo z tego „zysku” musimy jeszcze zapłacić podatek, a to, co zostanie, oddać bankowi w postaci opłat oraz prowizji - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.