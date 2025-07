Jednym z narastających problemów wśród Polaków jest wypalenie zawodowe. Czym ono jest i kogo dotyczy?

dr hab. n. med. Andrzej Silczuk: To pewnego rodzaju obrona przed utratą możliwości wpływania na rzeczy, które dzieją się wokół, swoiste wyłączenie się. Przyjęcie postawy, która została ujęta jako prezenteizm, czyli jestem w pracy obecny ciałem, ale duchem i zaangażowaniem – poza nią. Podobną postawę można później reprezentować w życiu codziennym, osobistym. Utrudnia to czerpanie satysfakcji z pracy, powoduje zmianę nastawienia do tego, czym się zajmujemy. Badania pokazują, że grupą pracowników najbardziej narażoną na taką formę zniechęcenia, bez względu na wykonywany zawód, są osoby między 35. a 44. rokiem życia. Czyli właściwie trzon współcześnie pracujących Polek i Polaków.

Jak w takim razie zapobiegać wycofaniu? Porozmawiać z szefem czy od razu udać się do specjalisty?

dr hab. n. med. Andrzej Silczuk: Najpierw warto się zatrzymać i spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie: „Dlaczego tak się czuję?”. Być może to nie ma związku z pracą, ale ze stylem życia, ze sposobem, w jaki traktujemy siebie na poziomie emocjonalnym i fizycznym; z tym, co jemy, jak długo śpimy, jakie aktywności uprawiamy przed zaśnięciem, jak dużo czasu poświęcamy sferze życia cyfrowego. A gdy zrewidujemy te informacje i zadamy sobie pytanie w nurcie psychologii pozytywnej: „Jak naprawdę się czuję?” i odpowiemy sobie, że źle – to próba szukania pomocy u specjalisty jest ważnym krokiem. Pracodawcy, dostrzegając ten problem, coraz częściej podejmują inicjatywy ukierunkowane na budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej i wzmocnienie zdrowia psychicz-nego, a także szeroko pojętego dobrostanu pracowników, oferując odpowiednie benefity.

Benefit Systems kojarzy się Polakom z kartami MultiSport ułatwiającymi dostęp do różnorodnych dyscyplin i obiektów sportowych. Od kilku lat prowadzicie również platformę Multi.Life i skupiacie się na wzmocnieniu rozwoju i zdrowia psychofizycznego pracowników. Jakie możliwości daje pracownikom ten benefit?

Piotr Szostak: Program MultiSport to profilaktyka zdrowotna oparta na łatwym dostępie do regularnej aktywności fizycznej. Pomysł na platformę Multi.Life narodził się, gdy zastanawialiśmy się, jak rozszerzyć zakres tego podejścia – tak aby wzmacniać odporność pracowników na turbulencje występujące w otaczającej rzeczywistości. W efekcie działanie Multi.Life skupia się na rozszerzeniu profilaktyki na zdrowie psychiczne oraz kwe-stie rozwojowe. Platforma umożliwia konsultacje online – np. z psychologiem, lektorem, dietetykiem, trenerem personalnym, finansowym czy rozwojowym. Zapewnia także dostęp do autorskich treści, które w formie pigułki wspierają rozwój zawodowy i osobisty. Dajemy firmom możliwość szerokiej opieki nad dobrostanem pracowników, a użytkownikom – wielowymiarowego zadbania o siebie. Wszystko to sprowadza się do budowania zasobów wewnętrznych pracowników w różnych obszarach, co czyni ich bardziej odpornymi na wymagania współczesnej rzeczywistości.

Czy obszar usług związanych ze zdrowiem psychicznym będzie się powiększał?

Piotr Szostak: Z pewnością tak. Dzisiaj kwestie rozwojowe związane z pojawianiem się nowych kompetencji, nasileniem zjawisk takich jak reskilling czy deskilling, znacznie zyskują na istotności, a to niesie pewien koszt emocjonalny. Psychologia staje się swego rodzaju osią – wszystko przecież zaczyna się od myśli. Ważne jest dla nas nie tylko reagowanie na zaburzenia, lecz także przygotowywanie pracowników na wszechobecną transformację, m.in. w oparciu o psychologię pozytywną. Samoświadomość, rozumienie tego, jak się czujemy, jak działa nasz mózg – to wszystko jest szalenie istotne w budowaniu odporności na stres i pozostawaniu otwartym na zmiany. W czasach trudnej rzeczywistości poprzez Multi.Life chcemy pomagać w osiąganiu celów, które każdy użytkownik wyznacza sobie indywidualnie.