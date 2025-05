Polacy a internet

Polacy w coraz większym stopniu korzystają z internetu. Ruch zarówno w sieciach stacjonarnych, czyli światłowodowych, jak i w mobilnych, nieustannie rośnie.

– W naszej sieci obserwujemy ten stały wzrost. W 2024 roku konsumpcja danych w naszej sieci stacjonarnej zwiększyła się o 20 proc., a w mobilnej o 25 proc. – informuje Jan Pilewski.

– Nowoczesne sieci telekomunikacyjne są tak naprawdę krwiobiegiem gospodarki. Czy jest to kwestia energetyki i efektywnego zarządzania energią, prosumentów, czy chociażby nowoczesnego transportu albo płatności – podaje przykłady przedstawiciel Play, zwracając również uwagę na ostatnią powódź i potrzeby związane z tego rodzaju zdarzeniami.

Play ma obecnie ponad 12 tysięcy stacji bazowych w całej Polsce.

– Stale rozwijamy naszą sieć. W ostatnich latach i w tym roku jest to wolumen około 800-1000 nowych stacji bazowych rocznie. Patrząc na przekrój rynku, 8 na 10 nowych stacji buduje Play. Inwestujemy wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba – relacjonuje przedstawiciel Play.

Chodzi między innymi o miasta i tzw. obwarzanki, w których osiedlają się mieszkańcy.

Szczyt sezonu turystycznego i telekomunikacyjnego

Szczególnym przypadkiem są chętnie odwiedzane miejscowości turystyczne. Sezonowo liczba przebywających w nich osób gwałtownie rośnie, operatorzy telekomunikacyjni muszą być do tego przygotowani. Chcą w związku z tym inwestować, napotykają jednak na problemy. Jak wskazuje Jan Pilewski, decyzje administracyjne władz lokalnych w niektórych przypadkach mogłyby być wydawane szybciej. W tle są oczekiwania mieszkańców.

– Często jest tak, że wiele osób chciałoby korzystać z jak najlepszej jakości usług cyfrowych, tych, które oferujemy. Niemniej jednak nie bardzo godzą się z tym, że wymaga to pewnych inwestycji – zauważa przedstawiciel Play.

Jak dodaje, świadomość społeczna w tym zakresie powinna rosnąć. I przypomina, że Ministerstwo Cyfryzacji w Strategii Cyfryzacji Polski zakłada znaczący wzrost kompetencji cyfrowych Polaków.

– To się nie wydarzy bez rozwoju infrastruktury – podkreśla.

Jan Pilewski wskazuje również na wyzwania legislacyjne. Przykładowo, żeby zbudować stację bazową, nie wystarczy sięgnąć do jednej ustawy, ale do siedmiu, w tym do prawa ochrony środowiska czy budowlanego.

– Oczywiście regulacje są potrzebne, ale trend deregulacji, który teraz obserwujemy w biznesie, nie dzieje się bez przyczyny – komentuje przedstawiciel Play.