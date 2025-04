Nowoczesna bankowość po polsku: technologia, potrzeby klientów i przyszłość AI – rozmowa z Marcinem Giżyckim z ING Banku Śląskiego

Polska jako lider bankowości cyfrowej

Giżycki zauważa, że to, co w Polsce jest codziennością – bankowość mobilna i intuicyjne aplikacje – wciąż jest nowością w wielu krajach Europy Zachodniej. Polskie banki ominęły pewne etapy rozwoju (jak czeki) i „przeskoczyły” od razu do rozwiązań nowoczesnych.

Klient przyszłości i inspiracje spoza bankowości

Nowoczesność w bankowości nie kończy się na technologii – chodzi też o sposób, w jaki klienci wchodzą w interakcję z usługami. Dziś dzieci nie znają świata bez aplikacji mobilnych, a przeglądarka internetowa jest dla nich czymś przestarzałym. Banki śledzą więc nie tylko oczekiwania użytkowników, ale też trendy z innych branż – np. z gier czy e-commerce – bo to tam rodzą się nawyki przyszłych klientów.

Jak banki badają potrzeby? Nie tylko za pomocą ankiet. Analiza setek milionów rocznych interakcji z użytkownikami daje możliwość precyzyjnego dopasowania usług do zachowań i oczekiwań. Kluczowe jest obserwowanie zmian i umiejętność szybkiego reagowania.

AI w bankowości: rewolucja nie tylko na froncie

Sztuczna inteligencja już od dawna działa w bankach – choć głównie w back-office. To tam pomaga analizować dane, wykrywać anomalie i przyspieszać procesy. Nowością jest jednak generatywna AI, z którą użytkownik może „rozmawiać”. Giżycki spodziewa się, że voiceboty i chatboty mocno zmienią obsługę klienta – będzie szybciej, sprawniej, bardziej intuicyjnie.

Ale nie wszystko da się wdrożyć od razu. Instytucje finansowe muszą działać w ramach rygorystycznych regulacji – a wiele rozwiązań opartych na AI nie pozwala jednoznacznie wskazać, jak powstał konkretny wynik.

Transparentność algorytmów i audytowalność to obowiązek wobec regulatorów, a więc bariera dla szerszego wykorzystania AI w podejmowaniu decyzji kredytowych czy ocenie ryzyka.

Banki jako partner państwa

Polskie banki nie tylko dostarczają innowacje klientom, ale też wspierają państwo w cyfryzacji usług publicznych. W pandemii to właśnie banki umożliwiły obywatelom szybki dostęp do świadczeń. ING i inne instytucje uczestniczą w konsultacjach legislacyjnych, doradzając przy wdrażaniu kolejnych projektów – od cyfrowych wniosków po usprawnienia procesów kredytowych.

Nowoczesna bankowość to nie tylko aplikacje. To też zdolność do przewidywania trendów, otwartość na zmiany i integracja z całym cyfrowym ekosystemem klienta. Polska wciąż jest liderem w tej dziedzinie – i jak pokazuje rozmowa z Marcinem Giżyckim – nie zamierza oddać tej pozycji.