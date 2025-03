Piotr Soroczyński: trudne czasy stwarzają również nowe szanse

Nasze czasy są turbulentne, w zasadzie wszystko może się w każdej chwili zmienić; ale to też czas wielu okazji – ocenia Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

W tym roku KIG obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia. O tym, jak Izba jest postrzegana i jaka jest jej rola mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Piotr Soroczyński.

- Kiedy dostajemy pytanie, w jaki sposób nasze analizy kształtują rzeczywistość gospodarczą, to oczywiście zazwyczaj szeroka publiczność koncentruje się na tym, że staramy się coś dopowiedzieć w czasie procesu legislacyjnego, że staramy się wskazać, iż jakieś przepisy są niekorzystne dla przedsiębiorstw, jakieś haczą, jakieś mogą być szkodliwe – wskazał. - Staramy się pokazać, jak będą wyglądały skutki wprowadzania różnych regulacji i dla przedsiębiorców, i dla pracowników, i dla całej gospodarki - dodał.

Podkreślił przy tym, że KIG skupia bardzo dużą grupę przedsiębiorców, wiele izb gospodarczych. - Zrzeszonych jest w nich 100 tys. podmiotów gospodarczych, z którymi możemy tak naprawdę wspólnie dojść do wniosku, co będzie dobre dla gospodarki, co warto rządzącym podpowiadać, co warto forsować z naszej strony - wyliczał. – Myślę, że to jest nasz główny wkład - właśnie budowanie wspólnoty, która jest w stanie zagregować głosy większości przedsiębiorców i wpływać na proces legislacyjny - ocenił.

Odniósł się również do aktualnej sytuacji geopolitycznej. - Wielu specjalistów, chcąc w jakiś zgrabny sposób nazwać to, co w tej w tej chwili się dzieje, mówi, że to są turbulentne czasy, że w zasadzie wszystko może się w każdej chwili zmienić. Myślę, że to jest owszem bardzo trudny czas, ale to też jest czas wielu doskonałych okazji – powiedział.

W jego ocenie kiedy w gospodarce wiele się zmienia, można złapać nowe pomysły, nowych kontrahentów. - Możemy w inny sposób poukładać procesy biznesowe, które nie do końca nam pasowały. Oczywiście to wszystko niesie ze sobą duże ryzyko, ale też nagradza tych, którzy są pomysłowi, elastyczni, odporni na zmiany; którzy nie załamują rąk, tylko pracują – zauważył ekspert.