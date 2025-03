Karolina Opielewicz: KIG angażuje się tam, gdzie przedsiębiorcy mogą znaleźć przewagi konkurencyjne

3 tys. analiz gospodarczych, 2,5 tys. opinii do projektów ustaw, 800 tys. wydanych dokumentów eksportowych, 200 podpisanych umów międzynarodowych, 12 tys. rozstrzygniętych sporów arbitrażowych – tak w liczbach można podsumować 35 lat działalności Krajowej Izby Gospodarczej – opowiada Karolina Opielewicz, członkini zarządu KIG.

Krajowa Izba Gospodarcza podczas 35 lat swojego istnienia zmieniała się razem z polskimi przedsiębiorcami.

- Na przestrzeni tych lat zmieniał się ustrój polityczny, zmieniała się polska gospodarka, zmieniały się realia, w których funkcjonowaliśmy. Bardzo trudno jest podsumować te wszystkie działania, które podejmowaliśmy; one oczywiście zmieniały się z duchem czasu – mówi Karolina Opielewicz.

Członkini zarządu organizacji komentuje również liczby obrazujące dokonania Krajowej Izby Gospodarczej.

- 3 tys. analiz gospodarczych, 2,5 tys. opinii do projektów ustaw, 800 tys. wydanych dokumentów eksportowych, 200 podpisanych umów międzynarodowych, 12 tys. rozstrzygniętych sporów arbitrażowych. To brzmi dosyć niewiarygodnie. Wydaje się, że to są tylko liczby, ale to są liczby, za którymi stoją realne działania, które Krajowa Izba Gospodarcza podejmowała, by polskich przedsiębiorców wspierać - czy to na arenie międzynarodowej, czy to w pozyskiwaniu nowych kompetencji. Tych działań jest naprawdę dużo i są one bardzo różne - oceniła.

Jak podkreśliła, Krajowa Izba Gospodarcza nie spoczywa na laurach.

- Nie zatrzymujemy się. Jeżeli widzimy jakieś trendy albo kluczowe aspekty, w których przedsiębiorcy mogą jeszcze znaleźć swoje przewagi konkurencyjne, to tam się angażujemy - powiedziała.

Dlatego między innymi powstała platforma cross-border.pl, która ma ułatwiać przedsiębiorcom wejście na rynki zagraniczne z wykorzystaniem narzędzi online. Z kolei ESG Standard to platforma typu one-stop shop dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw: kompleksowe wsparcie w rozumieniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.

- Są tu narzędzia, poradniki, wiedza i informacje, jak radzić sobie z nowymi regulacjami i jak pozostać z nimi w zgodzie – wskazała Karolina Opielewicz.