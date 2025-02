- Jest oczywiste, że prezydent Polski powinien brać ze sobą w zagraniczne delegacje reprezentację rodzimych przedsiębiorców. To standard w Niemczech, Francji, USA, podstawa prowadzenia polityki. Liczymy na to, że po wyborach stanie się również standardem w Polsce – mówi dr Rafał Dutkiewicz, prezes zarządu Pracodawców RP, w Studiu Davos Dziennika Gazety Prawnej.

Sytuacja gospodarcza

Jaka jest obecnie w oczach polskich przedsiębiorców gospodarcza sytuacja Polski: katastrofalna, jak głosi opozycja, czy bardzo dobra, jak chcą światowe media rozpisujące się o „polskim cudzie gospodarczym”: trzech dekadach wzrostów, rekordowo niskim bezrobociu i najlepszych w Unii perspektywach dalszego podnoszenia PKB i poziomu życia?

- Polska pokazała światu imponujący wzrost, ale dziś znajdujemy się w przełomowej sytuacji: wyczerpują się dotychczasowe silniki wzrostu, mamy problemy demograficzne i z tego powodu, oraz z racji położenia geograficznego, znaleźliśmy się w niepokojącej sytuacji, zwłaszcza że geopolityka skręca w niebezpiecznym kierunku – mówi dr Rafał Dutkiewicz.

Przypomina, że „każdego roboczego dnia z rynku pracy znika w Polsce tysiąc osób” i zmienia się struktura rynku pracy - coraz większy jest odsetek ludzi z wyższym wykształceniem, coraz mniej niebieskich kołnierzyków. Demografia sprawia, że powiększa się luka między potrzebami pracodawców a możliwościami ich zaspokojenia – dywidenda demograficzna skończyła nam się ponad dekadę temu i od tego czasu łatamy dziurę na rynku pracy imigrantami, przede wszystkim z Ukrainy, rzadziej – przy pomocy automatyzacji i robotyzacji. Wielu przedsiębiorców liczy na racjonalną i pragmatyczną politykę migracyjną.

- Uważamy, że rząd polski opracował słuszne zręby polityki imigracyjnej mówiąc o bezpieczeństwie i kontroli, chcielibyśmy jednak, żeby dodał do tej polityki element trzeci, czyli potrzeby rynku pracy – apeluje szef Pracodawców RP.

Jako drugie wielkie wyzwanie wskazuje bardzo niski poziom inwestycji – 17 proc. PKB to rażąco za mało. Aby Polska nie została w tyle, powinno być 25 – 26 proc., co oznacza o 250 miliardów złotych więcej każdego roku niż dotąd.

Trzecim wskazywanym przez naszego rozmówcę problemem jest niski poziom innowacyjności – jesteśmy pod tym względem w ogonie Europy. Polskim firmom i całej gospodarce grozi przez to dramatyczna utrata konkurencyjności.

Zapowiedzi premiera

Pracodawcy RP popierają zapowiedziane przez premiera działania zmierzające do deregulacji przepisów – na poziomie krajowym i europejskim. Apelują przy tym do rządu i parlamentu o trzymanie się zasady „dyrektywy plus zero”, czyli nie dodawanie do unijnych regulacji własnych przepisów. – Deregulację zacznijmy od siebie – kwituje Rafał Dutkiewicz.

W jego opinii przed Polską stoi wielka dziejowa szansa, by stać się jednym z liderów Europy. Kluczem do sukcesu jest jednak silna pozycja gospodarcza i politycy powinni o nią zadbać, tworząc odpowiednie warunki polskim przedsiębiorcom.

A jaką rolę do odegrania w rozwiązywaniu opisanych problemów gospodarczych może mieć prezydent RP? Jakiego kandydata przedsiębiorcy, stanowiący ok. 12 proc. elektoratu, gotowi są poprzeć w zbliżających wyborach prezydenckich? Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia całej rozmowy Zbigniewa Bartusia z Rafałem Dutkiewiczem.