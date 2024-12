Kiedy myślimy o Krakowie, często przychodzą nam na myśl tłumy turystów spacerujących po Rynku Głównym, Wawelu czy Kazimierzu. Chociaż turystyka jest istotnym elementem krakowskiej gospodarki, okazuje się, że prawdziwą siłą napędową miasta jest coś innego – nowoczesny przemysł oparty na wiedzy, technologii i innowacjach.

O rozwoju biznesu w Krakowie, współpracy z uczelniami i roli startupów opowiedział Wojciech Łaptaś, zastępca dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.

Nowy przemysł w sercu starego miasta

Kraków, choć kojarzony głównie z kulturą i historią, staje się coraz bardziej znany jako miejsce, gdzie rozwijają się nowe technologie i centra badawczo-rozwojowe (R&D). W mieście swoje siedziby mają globalne korporacje takie jak Shell, Google czy Heineken, które nie tylko prowadzą działalność administracyjną, ale również tworzą innowacyjne produkty i rozwiązania technologiczne eksportowane na cały świat.

– „Kraków przestaje być miastem, które opiera się wyłącznie na tanich usługach back-office. Dziś jest miejscem, gdzie projektuje się i testuje nowe produkty oraz technologie” – wyjaśnia Wojciech Łaptaś.

Współpraca z uczelniami kluczem do rozwoju

Jednym z najważniejszych atutów Krakowa jest jego zaplecze akademickie. Miasto dysponuje jednymi z najlepszych uczelni w Polsce, a transfer wiedzy pomiędzy uczelniami a biznesem staje się kluczowym elementem rozwoju lokalnej gospodarki.

– „Przyszłość Krakowa zależy od utrzymania wysokiego poziomu edukacji, przyciągania studentów i zatrzymywania wykształconych specjalistów w mieście” – podkreśla Łaptaś.

Co więcej, Kraków jest jednym z nielicznych dużych miast w Polsce, które odnotowuje dodatni przyrost naturalny. Młode osoby chcą tu mieszkać, zakładać rodziny i budować swoją karierę, co stwarza idealne warunki do dalszego rozwoju gospodarczego.

Innowacje i startupy – siła napędowa nowoczesnego Krakowa

Kraków coraz bardziej stawia na rozwój startupów i młodych przedsiębiorców. Miasto wspiera ich na wielu poziomach, m.in. poprzez inkubatory przedsiębiorczości, takie jak ten zlokalizowany na Zabłociu w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych.

– „Startupy to nie tylko młode firmy, ale przede wszystkim osoby z innowacyjnymi pomysłami, które mogą zmieniać lokalny i globalny rynek” – wyjaśnia Wojciech Łaptaś.

Miasto realizuje projekt Urban Lab, który ma pełnić funkcję pomostu pomiędzy startupami, uczelniami i dużymi firmami. Celem jest stworzenie ekosystemu, w którym innowacyjne pomysły będą testowane, rozwijane i wdrażane w różnych sektorach gospodarki, także w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Międzynarodowe centrum innowacji

Kraków stawia również na umiędzynarodowienie. Obecnie około 25% mieszkańców miasta to osoby spoza Polski, a władze dążą do przyciągnięcia jeszcze większej liczby studentów zagranicznych. Plany zakładają utworzenie Międzynarodowego Centrum Studenta, które ma ułatwić obcokrajowcom adaptację w mieście oraz integrację z lokalnym środowiskiem akademickim i biznesowym.

Jednym z ambitnych projektów, który ma przyczynić się do dalszego rozwoju innowacji, jest budowa centrum technologicznego w ramach inicjatywy Nowa Huta Przyszłości. Dzięki temu Kraków chce stać się miejscem, gdzie wiedza, doświadczenie i nowoczesne technologie będą wzajemnie się przenikać, tworząc nowe możliwości dla biznesu i mieszkańców.

Kraków – miasto przyszłości

Kraków to już nie tylko perła turystyki, ale także dynamicznie rozwijające się centrum biznesowe i technologiczne. Dzięki współpracy z uczelniami wsparciu startupów i inwestycjom w infrastrukturę innowacyjną miasto buduje swoją pozycję jako lider w nowoczesnym przemyśle i transferze wiedzy.

– „Jeśli uda nam się utrzymać ten kierunek, Kraków będzie znany nie tylko jako miasto kultury i historii, ale także jako centrum innowacji i technologii” – podsumowuje Wojciech Łaptaś.

Miasto nie spoczywa na laurach – rozwija się dynamicznie, przyciągając talenty z całego świata i budując przyszłość opartą na wiedzy i nowoczesnych rozwiązaniach.