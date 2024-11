Technologiczne innowacje napędzają przemysł szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Od wynalezienia żarówki przez Thomasa Edisona minęło 145 lat – w tym czasie dokonał się ogromny postęp, którego tempo wyprzedza to z poprzednich tysiącleci. Jak jednak przedsiębiorcy mogą efektywnie korzystać z dobrodziejstw nowych technologii? Kluczową rolę odgrywa tu finansowanie – w szczególności leasing, który zyskuje coraz większe znaczenie w Polsce i Europie.

Leasing jako fundament inwestycji w przyszłość

Polska branża leasingowa rozwija się w imponującym tempie. W ostatnich latach jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie – dynamika wzrostu w Polsce sięga niemal 11% rocznie, czyli dwukrotnie więcej niż średnia europejska. Jak zauważył Marcin Sobczak, wiceprezes zarządu ING Lease Polska, w rozmowie z Szymonem Glonkiem, w ubiegłym roku branża leasingowa w Polsce sfinansowała aktywa o wartości 100 miliardów złotych. Jednak aż 75% tej kwoty dotyczyło pojazdów, co wskazuje na wciąż niewykorzystany potencjał w obszarze finansowania maszyn i urządzeń przemysłowych.

Przerwane łańcuchy dostaw w czasie pandemii uwidoczniły konieczność większej dywersyfikacji inwestycji. W tym kontekście leasing stanowi elastyczne narzędzie, które umożliwia przedsiębiorcom finansowanie nie tylko środków transportu, ale także zaawansowanych linii produkcyjnych, robotów przemysłowych czy technologii IT.

Zrównoważony rozwój – wyzwanie i szansa

Firmy muszą sprostać nie tylko konkurencji rynkowej, ale również coraz bardziej restrykcyjnym wymogom dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Transformacja w kierunku efektywnych, niskoemisyjnych technologii to priorytet, który wymaga dużych nakładów finansowych. Jak podkreślił Marcin Sobczak, leasing doskonale wpisuje się w te potrzeby, oferując rozwiązania dopasowane do cyklu życia maszyn czy sezonowości działalności przedsiębiorstw.

Zrównoważony rozwój to jednak nie tylko nowe technologie, ale także odpowiedzialność społeczna, poprawa warunków pracy i dostosowanie działalności do globalnych standardów ESG (Environmental, Social, Governance). Leasing pozwala firmom na finansowanie innowacji, które nie tylko obniżają koszty jednostkowe produkcji, ale także poprawiają konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

Perspektywy rynku leasingowego

Branża leasingowa w Polsce obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Od 2005 roku wartość finansowanych aktywów wzrosła sześciokrotnie. Obecnie połowa polskiego PKB wytwarzana jest przez przedsiębiorstwa korzystające z leasingu. Szczególnie duży potencjał tkwi w małych i średnich firmach, które stanowią kręgosłup polskiej gospodarki.

Eksperci prognozują dalszy dynamiczny rozwój branży w najbliższych latach, szczególnie w kontekście rosnącego dostępu do środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W 2024 roku do polskich przedsiębiorstw ma trafić aż 60–70 miliardów złotych. Jednak, jak zauważa Sobczak, leasing wciąż często jest wykluczony jako forma finansowania w projektach unijnych. To poważna luka, która – zdaniem przedstawicieli branży – powinna zostać jak najszybciej wypełniona.

Przyszłość finansowania – nowoczesne rozwiązania dla nowych wyzwań

Coraz więcej procesów odbywa się online, a podpisywanie umów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego staje się normą. Jak zauważył Sobczak, w samym październiku tego roku aż 80% przedsiębiorców skorzystało z tej formy podpisywania dokumentów.

Jednak wyzwaniem pozostaje finansowanie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie projektów, takich jak linie produkcyjne zintegrowane z oprogramowaniem AI. Branża leasingowa musi dostosować swoje oferty do tych potrzeb, aby skutecznie wspierać przedsiębiorców w optymalizacji procesów produkcyjnych i obniżaniu kosztów.

Leasing jest jednym z kluczowych narzędzi wspierających rozwój polskiego przemysłu. Elastyczność, dostępność i możliwość finansowania nowoczesnych technologii sprawiają, że odgrywa on coraz większą rolę w transformacji gospodarczej. W obliczu wyzwań związanych z zrównoważonym rozwojem, globalną konkurencją i postępem technologicznym, leasing staje się fundamentem inwestycji w przyszłość.