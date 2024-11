O tym, co oznacza tworzenie przyjaznych miejsc pracy i jak różnorodność oraz etyka wpływają na współczesne biznesy, rozmawialiśmy z Maciejem Kuziemskim, prezesem Fundacji PKO Banku Polskiego.

Przyjazne miejsca pracy w strategii banku

PKO Bank Polski zatrudnia ponad 22 tysiące osób reprezentujących aż cztery pokolenia. Jak podkreśla Maciej Kuziemski, przyjazne miejsce pracy oznacza dostosowanie warunków do potrzeb różnorodnej grupy pracowników. „Pokolenie Z wchodzące na rynek pracy ma inne oczekiwania niż milenialsi czy starsze pokolenia. W obliczu zmian klimatycznych, geopolitycznych czy demograficznych, pracownicy szukają miejsca, gdzie mogą realizować swoje wartości i wywierać wpływ społeczny” – wyjaśnia Kuziemski.

Bank dąży do budowania środowiska pracy, które uwzględnia indywidualne potrzeby pracowników i wspiera ich rozwój. „Przyjazne miejsce pracy to nie tylko komfortowe biura, ale również wartościowe relacje, otwartość na różnorodność i transparentne zasady” – dodaje.

Karta Różnorodności – krok w stronę inkluzywności

W ostatnim czasie PKO Bank Polski dołączył do grona niemal 400 firm w Polsce, podpisując Kartę Różnorodności, międzynarodową inicjatywę Komisji Europejskiej. Dokument ten zobowiązuje sygnatariuszy do przestrzegania zasad równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

„Podpisując Kartę, deklarujemy, że nasza organizacja będzie miejscem włączającym, w którym każdy – niezależnie od pochodzenia, wyznania, orientacji seksualnej czy innych cech – znajdzie przestrzeń do rozwoju zawodowego” – tłumaczy Kuziemski. To krok w stronę budowania nowoczesnej kultury organizacyjnej, która odzwierciedla zróżnicowaną strukturę społeczną.

Etyka w biznesie – nowe wyzwania

Maciej Kuziemski podkreśla, że tradycyjne podejście do etyki w biznesie, ograniczające się do walki z korupcją czy przestrzegania zasad fair play, to już za mało. Dziś kluczowe są wartości, które firmy reprezentują i propagują w społeczeństwie. „Młodsze pokolenia oczekują od pracodawców i partnerów biznesowych odpowiedzialnych decyzji dotyczących finansowania projektów czy dążenia do sprawiedliwej transformacji energetycznej” – mówi.

Co więcej, rosnąca świadomość społeczna przekłada się na presję konsumencką. Kuziemski wskazuje, że bojkoty konsumenckie, jak te związane z firmami, które nie wycofały się z Rosji po 2022 roku, pokazują, jak klienci mogą wpływać na duże organizacje. „Presja od dołu ma sens i zmienia funkcjonowanie firm na lepsze” – podsumowuje.

Nowa definicja sukcesu

Działania PKO Banku Polskiego pokazują, że społeczna odpowiedzialność biznesu to nie chwilowa moda, lecz strategiczne podejście do budowania relacji z pracownikami i klientami. Przyjazne miejsca pracy, różnorodność i wartości etyczne stają się fundamentem funkcjonowania nowoczesnych organizacji.

W obliczu wyzwań XXI wieku firmy muszą zadawać sobie pytanie: jakiego świata chcemy za 10 czy 20 lat i jak możemy do niego dążyć dzięki naszym działaniom? To pytanie, które PKO Bank Polski zdaje się traktować wyjątkowo poważnie.