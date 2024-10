Cyfryzacja i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej to szansa dla polskiej gospodarki – podkreśla Jacek Kunicki, członek zarządu ds. finansów w Orange Polska.

W korzyściach z cyfryzacji nie chodzi tylko o wpływy z podatków czy też wysokie ceny na aukcjach na kolejne częstotliwości.

- To szansa, żeby zbudować klimat, w którym więcej zainwestujemy i szybciej zbudujemy nowoczesne sieci. To napędzi gospodarkę cyfrową, a ta jest jedną z kluczowych dźwigni do dalszego wzrostu – wyjaśnia Jacek Kunicki.

Polska jest obecnie drugim największym krajem konsolidowanym przez grupę Orange. Czego potrzebuje branża, żeby dalej dynamicznie się rozwijać? Przede wszystkim stabilizacji prawa. - Zbyt wiele zmian się ostatnio działo, a to nie sprzyja inwestycjom. Po drugie potrzebujemy równego traktowania wszystkich podmiotów na rynku. I wreszcie trzeci punkt to zrozumienie roli branży przez rządzących – wylicza CFO Orange Polska.