Drewno to przyszłość gospodarki, która ma łączyć rozwój z ekologią. Dlatego należy je wykorzystywać w jak największym stopniu, w jak największej liczbie możliwej liczbie zastosowań.

- Nie zapominając przy tym o racjonalnym gospodarowaniu surowcem, czyli aby podczas produkcji powstawało jak najmniej odpadów. Stąd mowa o kaskadowym wykorzystaniu drewna – opowiada prof. Piotr Beer z Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym SGGW.

I dodaje, że trzeba też myśleć o tym, co zrobić z wytworzonym z drewna produktem, gdy już zakończy swój żywot na rynku. A to z kolei, jak podkreślił, należy uwzględniać już na etapie projektowania wyrobu, a także dążyć do tego, by produkt służył jak najdłużej oraz był odporny na zmieniające się trendy oraz modę.