Drewno jest surowcem krytycznym, kluczowym dla branży meblarskiej – mówi Piotr Wójcik, prezes Meble Wójcik i wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Producentów Mebli.

Dodaje, żedobra gospodarka leśna prowadzona przez Lasy Państwowe już od wielu lat, sprawiła, że sektor nie tylko wyrósł na największego producenta, ale i drugiego eksportera mebli na świecie. Rozwinął się też cały przemysł drzewny, produkcja drewnianych okien, podłóg, drzwi a także papieru i produktów tartacznych.

– To zasługa dobrego dostępu do surowca, którego mamy sukcesywny przyrost w naszym kraju. Jeśli chcemy utrzymać konkurencyjność branży na arenie międzynarodowej, dalej rozwijać przemysł to musimy kontynuować obrany dotąd kierunek – mówi Piotr Wójcik podkreślając, że problemem stała się od kilku lat rosnąca cena drewna, która w połączeniu ze wzrostem innych kosztów uderza w pozycję firm z Polski.