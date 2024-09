– Jeśli zbuduje się kulturę firmy otwartą na nowości, innowacje, to łatwo korzystać z możliwości, które daje technologia. A one są olbrzymie – mówi Paweł Borys, Partner Zarządzający MCI Capital.

– Technologie powinniśmy traktować jako narzędzia dopasowane do potrzeb naszej firmy. Natomiast świat przyspiesza, aktualna rewolucja technologiczna to być może największa rewolucja przemysłowa w historii ludzkości. Szacuje się, że technologie sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej przyniosą w perspektywie 20-30 lat skok produktywności gospodarki o 30-40 proc., czyli nieporównywalnie z tym, co przyniósł internet – to było 10 proc. – zauważa Paweł Borys.