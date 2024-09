Jak wyglądała polityka pieniężna NBP podczas ostatnich kryzysów? Z czym musiał się mierzyć polski bank centralny? Jakie były skutki jego działań?

Omówił to prof. dr hab. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, podczas wykładu „Narodowy Bank Polski w czasie megaszoków ekonomicznych po pandemii i w kryzysie energetycznym – historia sukcesu”. Został on wygłoszony 10 września w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie z okazji obchodzonego w 2024 r. jubileuszu 100-lecia utworzenia Banku Polskiego SA i wprowadzenia złotego do obiegu.