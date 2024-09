- Indeks Zdrowych Miast Miasta to nie tylko miejsca pracy i życia, ale także przestrzenie, które mogą wpływać na zdrowie i jakość życia mieszkańców. W Polsce rośnie świadomość znaczenia zdrowia publicznego, a jednym z narzędzi oceny zdrowotności miast jest Indeks Zdrowych Miast, który ocenia różne aspekty miejskiego życia, wpływające na zdrowie mieszkańców. W rozmowie z Anną Rulkiewicz prezeską grupy Lux Med, oraz profesorem Piotrem Wachowiakiem, rektorem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, omówiono znaczenie tego indeksu oraz zbliżający się Kongres Zdrowych Miast.

Indeks Zdrowych Miast: Co to jest?

Indeks Zdrowych Miast to inicjatywa stworzona przez grupę Lux Med, SGH oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej, która ma na celu ocenę, jak polskie miasta dbają o zdrowie swoich mieszkańców. Obejmuje on osiem kluczowych obszarów, takich jak edukacja, infrastruktura, przestrzeń publiczna, komunikacja, mieszkalnictwo oraz, oczywiście, zdrowie. Jak zauważa Anna Rulkiewicz, zdrowie jest jednym z wielu czynników wpływających na jakość życia w mieście, a indeks ten ma na celu zmotywowanie samorządów do poprawy warunków życia.

Wpływ Indeksu na miasta i samorządy

Jak podkreślają organizatorzy, Indeks Zdrowych Miast nie tylko ocenia, ale także inspiruje miasta do wprowadzania zmian. Profesor Wachowiak zauważa, że miasta, rywalizując w rankingu, zaczynają bardziej wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców oraz angażować się w działania na rzecz poprawy jakości życia. Przykładem tego może być wzrost zainteresowania samorządów kwestiami związanymi z zielenią miejską, edukacją oraz dostępem do opieki zdrowotnej.

Kongres Zdrowych Miast: platforma współpracy i wymiany doświadczeń Kongres Zdrowych Miast, który odbędzie się 23-24 września na terenie SGH, to wydarzenie kontynuujące ideę Indeksu. W Kongresie wezmą udział przedstawiciele administracji, samorządów, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych, co podkreśla szerokie spektrum zaangażowanych podmiotów. Jak mówi Anna Rulkiewicz, wydarzenie to ma na celu nie tylko wymianę doświadczeń, ale także opracowanie strategii, które będą mogły być wdrożone w polskich miastach.

Rola biznesu w tworzeniu zdrowych miast

Oprócz samorządów i nauki, kluczową rolę w tworzeniu zdrowych miast odgrywa również biznes. Jak zauważa profesor Wachowiak, współpraca między uczelniami a firmami, takimi jak Lux Med, jest niezwykle ważna, gdyż pozwala na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia mieszkańców. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające w sektorze zdrowotnym, mogą w znaczący sposób przyczynić się do tworzenia zdrowszych i bardziej przyjaznych przestrzeni miejskich.

Znaczenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej Jednym z głównych tematów poruszanych podczas Kongresu będzie profilaktyka zdrowotna. Zdaniem Anny Rulkiewicz, ważne jest, aby samorządy nie tylko reagowały na problemy zdrowotne mieszkańców, ale również działały proaktywnie, promując zdrowy styl życia. Dlatego tak ważne jest włączanie tematów zdrowotnych do edukacji oraz zapewnianie mieszkańcom dostępu do infrastruktury, która umożliwi im dbanie o zdrowie.

Indeks Zdrowych Miast oraz Kongres Zdrowych Miast to inicjatywy, które mają na celu poprawę jakości życia w polskich miastach. Dzięki współpracy samorządów, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych możliwe jest tworzenie przestrzeni miejskich, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców. Jak podkreślają Anna Rulkiewicz i profesor Piotr Wachowiak, kluczowe jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców oraz wspólne działanie na rzecz zdrowia i jakości życia w miastach. Zbliżający się Kongres to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz opracowania strategii, które pozwolą na dalszy rozwój polskich miast w kierunku zdrowych i przyjaznych miejsc do życia.