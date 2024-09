Tegoroczna edycja wydarzenia w Krynicy-Zdroju zgromadzi gości ze świata biznesu, samorządu terytorialnego, polityki, ekspertów i przedstawicieli młodego pokolenia.

Krynica Forum 2024 to swoiste Davos w Małopolsce – definiuje Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego.

Jak dodaje, Krynica-Zdrój jest miejscem, gdzie od wielu lat spotykano się, rozmawiano o tym, jak rozwija się Polska, Małopolska. W tym roku wśród głównych wątków dyskusji będzie bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację na Wschodzie. Rozmowy będą też dotyczyć rozwoju regionu oraz Polski.



– Dla nas ważne jest to, że w Krynicy spotkają się eksperci, różni przedstawiciele sceny politycznej. To Forum jest wyjątkowe, bo mogą wziąć w nim udział osoby niezwiązane z biznesem, samorządem ale chcące uczestniczyć w dyskusji o strategii rozwoju Małopolski, o Polsce. Dla mnie bardzo ważne jest to, że na Forum mogą nieodpłatnie pojawić się studenci i dyskutować jako przedstawiciele młodego pokolenia o tym, co ich interesuje. Bo w przyszłości to właśnie oni będą kierować firmami, regionem czy naszym krajem. To jest bardzo ważne, żeby z młodym pokoleniem dyskutować i wymieniać myśli – podkreśla marszałek Małopolski.