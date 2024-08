W dniu 06.08.2024 gościem Obserwatora Finansowego TV była Alina Winiarczyk z Departamentu Emisyjno-Skarbcowego

Alina Winiarczyk, ekspert w Departamencie Emisyjno-Skarbcowym NBP

„Zgodnie ustawą o Narodowym Banku Polskim wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej ma Narodowy Bank Polski. I to Narodowy Bank Polski zleca produkcję monet. Wszystkie monety, które obecnie są emitowane produkowane są przez Mennicę Polską. I kolejne artykuły - 31, 32 33 - mówią, że znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety, o których będziemy mówili, opiewające na złote i grosze. Następny punkt mówi, że znaki pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli tymi pieniędzmi, które wyprodukuje mennica możemy płacić za towary i usługi. I wzory, wartości nominalne, jeżeli chodzi o banknoty oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę, wielkość emisji, jak również datę wprowadzenia do emisji ustala prezes Narodowego Banku Polskiego w drodze zarządzenia.”

Alina Winiarczyk, ekspert w Departamencie Emisyjno-Skarbcowym NBP

Alina Winiarczyk: Monety uncjowe są to monety bite. One są przeważnie już, kto ma ochotę, może również je kolekcjonować, natomiast te monety mamy w pięciu nominałach 50, 100, 200 i 500 zł. Na awersie jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, oznaczenie nominału, rok emisji i napis Rzeczpospolita Polska. Tutaj widzimy rewers wizerunek głowy bielika. Oznaczenie masy monety podanej w uncjach oraz oznaczenie materiału. I tutaj w przypadku tutaj czyste złoto. Także są to monety bardzo ładne, eleganckie, zapakowane w specjalne etui.

Krystian Kaźmierczyk: To pewnie z 10 000 + kosztuje, tak?

Alina Winiarczyk: Nie wiem, ostatnio nie patrzyłam.

Damian Diaz: Wytłumaczmy sobie jaka jest różnica jeśli chodzi o monety kolekcjonerskie i monety uncjowe. Monety uncjowe to są tylko w celach właściwie inwestycyjnych, przede wszystkim.

Alina Winiarczyk: No przede wszystkim. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, może również je kolekcjonować, mieć w swoich zasobach kolekcjonerskich.

Damian Diaz: Ale chodzi o to, żeby po prostu odzwierciedlać wartość kruszcu.

Alina Winiarczyk: Tak, wartość kruszcu. Tamte kolekcjonerskie bardziej cieszą oko, natomiast tutaj, mimo że są bardzo ładnie wykonane, no to w celach lokacyjnych.

Damian Diaz: Mają wartość również jak monety kolekcjonerskie, artystyczną. I rzeczywiście ona jest jeszcze kolejnym elementem, który można powiedzieć, tu się dolicza. Natomiast oczywiście rynek monet uncjowych jest też dosyć znany i na świecie, i w Polsce też jest wielu inwestorów, którzy w to lokują. jako alternatywę dla sztabek.”

