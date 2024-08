W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o rekordowej liczbie upadłości konsumenckich. Wzrost ten rodzi pytania o przyczyny takiego stanu rzeczy: czy Polacy coraz gorzej radzą sobie z finansami, czy też może coraz lepiej wykorzystują dostępne instrumenty prawne? Na ten temat rozmawiali Szymon Glonek z „Dziennika Gazety Prawnej” i Piotr Zimmerman, ekspert z kancelarii Zimmerman, Sierakowski, Frosztęga.

Przyczyny wzrostu upadłości konsumenckich Piotr Zimmerman wskazuje, że wzrost liczby upadłości konsumenckich wynika z kilku czynników. Przede wszystkim Polacy coraz częściej korzystają z tego instrumentu świadomie i w momencie, gdy rzeczywiście jest on potrzebny. Ustawodawca w Polsce dobrze przygotował regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej, które, choć nie są łatwe do przejścia, umożliwiają powrót do normalnego życia finansowego po spełnieniu określonych warunków.

Upadłość konsumencka jako narzędzie pomocowe Upadłość konsumencka została stworzona z myślą o osobach, które z różnych przyczyn nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Przyczyny te mogą być różnorakie – od sytuacji losowych, przez zmiany w geopolityce, aż po wzrost stóp procentowych. Procedura upadłości konsumenckiej pozwala na zatrzymanie spirali zadłużenia i rozpoczęcie nowego życia finansowego, jednak wiąże się to z pewnymi konsekwencjami, które dłużnik musi zaakceptować.

Różnice między upadłością konsumencką a biznesową Jednym z kluczowych aspektów upadłości konsumenckiej jest to, że różni się ona od upadłości biznesowej. W przypadku konsumentów prawo przewiduje większy margines bezpieczeństwa, uznając, że każdemu może podwinąć się noga i że nie powinien za to płacić do końca życia.

Upadłość konsumencka jest odpowiedzią na realia społeczeństwa opartego na kredycie, gdzie ryzyko niewypłacalności jest częścią funkcjonowania ekonomicznego.

Proces upadłości konsumenckiej

Procedura upadłości konsumenckiej w Polsce jest procesem złożonym i długotrwałym. Rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu, który następnie wyznacza syndyka. Syndyk ma za zadanie przeanalizować wszystkie czynności prawne dłużnika z ostatnich pięciu lat, w tym darowizny, które mogą zostać cofnięte, jeśli naruszają interesy wierzycieli. Kluczowym momentem jest przygotowanie planu spłat, który określa, jak dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania przez okres od trzech do siedmiu lat.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Osoby, które zdecydują się na upadłość konsumencką, muszą być świadome jej konsekwencji. Jednym z głównych problemów jest utrata mieszkania, co jest niemal nieuniknione w obecnych warunkach prawnych w Polsce. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o upadłości skonsultować się z doradcą prawnym lub restrukturyzacyjnym, który pomoże ocenić, czy upadłość jest najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji.

Nowe życie po upadłości

Po zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej i wykonaniu planu spłat, dłużnicy mają szansę na nowy start finansowy. Choć odbudowa zdolności kredytowej może być trudna i czasochłonna, polskie prawo przewiduje, że po trzech latach od zakończenia planu spłat, zapisy o upadłości zostaną wykasowane z oficjalnych rejestrów, co umożliwi byłym dłużnikom lepszy dostęp do finansowania.

Upadłość konsumencka w Polsce jest ważnym narzędziem, które pozwala osobom zadłużonym na nowy start. Mimo że proces ten jest skomplikowany i wiąże się z wieloma konsekwencjami, daje on szansę na odzyskanie kontroli nad własnym życiem finansowym. Warto jednak pamiętać, że decyzja o upadłości powinna być przemyślana i poprzedzona konsultacją z prawnikiem.